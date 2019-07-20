تنتظرك انفراجة مالية خلال هذا الأسبوع

مهنياً: بداية اسبوع مالية ومائية بامتياز مع وجود القمر في الحوت يومي السبت والاحد اي في البيت الثاني بيت المال يقدم لك مال صحة شهرة مشاريع ارباح مكاسب مصاريف وفواتير يفسح لك المجال لطرق ابواب المساعدة وسوف تحصل على عدة عروض وما عليك سوى الاختيار جيداً ان الجو رائع وهو يسمح لك بالتواصل البنّاء مع مختلف الأطراف. كذلك لا بد لك ان تعيش فترة غنية وحافلة بالتقدم والنجاح يومي الاثنين والثلاثاء تحت تاثير القمر من الحمل الى البيت الثالث فتأخذ دفعة كبيرة من الحظ ارباح مكاسب انجازات ما يجعلك سريع البديهة طاقاتك الفكرية والجسدية ممتازة افكارك نشيطة ديناميكية وفعالة ذكية ومقنعة تستوعب بسرعة انها فترة ممتازة تجعلك تتخلص من الازمات والمشاكل لكن سوف يتبدل المشهد الفلكي مع انتقال الشمس الى مواجهة برجك ما يعني معاكسات تستمر ثلاثين يوما كذلك سوف تتعقد الظروف وتتحول الطاقات الفكرية الى طاقات محرجة ومعقدة مهنيا وشخصيا تشعر بالتعب بالقلق بالهموم مع وصول القمر الى برج الثور بين الاربعاء والجمعة الذي يشكل مربعا فلكيا مع الشمس من الاسد المواجه لبرجك ما يجعل الضغوط كثيرة والمسؤوليات كبيرة، اضف الى ذلك شراسة المنافسة والخصم. فترة ضاغطة متقلبة صعبة وغير مريحة فلا تعقد الامور اكثر خفف الضغط كي ترتاح ولا تعرض نفسك لاية عواصف واحمي نفسك من الاغلاط والتسرع فلن يساعدك الحظ بل ستجد نفسك وحيداً في وجه العاصفة.

عاطفياً: يناسبك وجود كوكب الزهرة في برج السرطان الذي يسلّط الضؤ على قدراتك الإنسانية ومدى استعدادك للتضامن مع الحبيب الذي بدوره سيتجاوب معك مقدماً الدعم والاهتمام والرعاية أسبوع جيّد ويحمل انفراجات عديدة، تكون مرتاحاً ومطمئناً الى سير العلاقة.للعازب, تنعم بوضع فلكي إيجابي ومميّز جميل دافئ ورومانسي فتجد كل الدعم في احضان الحبيب.

قد يهمك ايضاً:

Advertisements

تنتظرك أجواء إيجابية خلال هذا الأسبوع

تنتظرك أجواء عاصفة خلال هذا لشهر