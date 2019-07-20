تنتظرك أحداث جيدة وسعيدة خلال هذا الأسبوع

مهنياً: يحمل اليك هذا الاسبوع بداية الانفراجات مع انتقال الشمس الى الاسد يوم الثلاثاء لتنضم الى عطارد والمريخ كل هذه الكواكب تعمل لمصلحتك لكن لا تزال الشمس تتنقل في اخر درجات السرطان اي في البيت الرابع وتشكل مثلثا فلكيا مع القمر من الحوت يومي السبت والاحد ما يعني اوضاعا صعبة وشائكة لذلك حاول ان تبتعد عن الاجواء الصاخبة فأنت بحاجة الى الهواء النقي والهادىء راع ظروف الآخرين لأنك لن تجد من يراعي ظروفك تجنّب الافكار السوداء والتدخلات الخارجية. لكن بالرغم من العواصف الفلكية سيكون بانتظارك تفوق مكاسب وارباح يومي الاثنين والثلاثاء مع انتقال القمر الى الحمل الصديق ومع انتقال الشمس الى الاسد لتشكل مثلثا فلكيا ناريا يخدم مصالحك فتنتهي المشاكل والمعاملات الصعبة لتنطلق في رحلة او مغامرة فتدخل فترة مثمرة ممتازة رائعة جدا جدا على مختلف الاصعدة قد ترتبط او تسافر الى بلد بعيد وغريب بالاجمال حظوظ دسمة سوف ترافقك في هذا الشهر الشمسي فتكون النجم في محيطك لكن بالرغم من الايجابيات سوف تنهي الاسبوع بطريقة متطلبة ومزعجة تحت تاثير القمر من برج الثور الذي يشكل مربعا مع الشمس من الاسد بين الاربعاء والجمعة لذلك حاول ان تبتعد عن الجدال حول مسائل مهنية او مالية لا ترفع صوتك ولا تتذمر حاذر التقصير والاهمال في هذه الفترة المليئة بالمسؤوليات والتناقضات والتعب الصحي والمعنوي فترة تشكل علامات استفهام كبيرة تجنب المشاكل ولا تقع ضحية الاستفزازات.

عاطفياً: وجود الزهرة في السرطان يجعلك تمارس جاذبية كبيرة وقد تأسر قلب الشريك وتتفهم مشاكل الاولاد وتستوعب هموم الاحبة وتعيش حماسة عاطفية وعشقاً يتجدد أو يولد، فيشعل القلب والعقل معاً للعازب, تحيطك تأثيرات إيجابية تمنح علاقتك مع الحبيب الإنسجام والسلام.

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