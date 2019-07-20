تنتظرك أحداث مهمة خلال هذا الأسبوع

مهنياً:اسبوع مهم تحت تاثير مربعين فلكيين ومثلثين فلكيين بداية مع وجود القمر في الحوت اي في مثلث فلكي مع الشمس من السرطان يومي السبت والاحد يعطيك افكارا ذكية ولا اجمل ولا اقوى افكار مقنعة مهمة ايام جيدة للدفاع عن حقوقك مفاوضاتك ناجحة اذا كنت تاجرا تنجح في البيع والشراء لديك قدرة لاقناع الاخرين وتحقيق ما تريد كما يعطيك المثلث الفلكي سرعةخاطر فتكون مقبل على مرحلة ايجابية معزّزة بالحظوظ والانفراجات تقطف ثمار جهودك وتتخذ مبادرات تشكر عليها.يتبدل المناخ الفلكي مع انتقال القمر الى الحمل يومي الاثنين والثلاثاء ليشكل مربع فلكي مع الشمس من السرطان ومن ثم مثلث فلكي من الشمس التي تنتقل الى الاسد هذه الطوالع تستوقفك قليلا وتطلب منك ان تتروى وان تنتبه من المزاجية واثارة الخلافات الانزعاجات القلق والحيرة ايام ضعيفة على كافة الاصعدة هموم ثقيلة وتعب نفسي انها فترة تنذر بالمشاكل حاول قدر المستطاع تنظيم الاولويات وحافظ على الاستقرار والتوازن تتبدل المعطيات لصالحك بين الاربعاء والجمعة مع انتقال القمر الى برج الثور الترابي ليشكل مربعا فلكيا مع الشمس من الاسد ترتاح من العواصف الفلكية وتتقدم نحو الانفراجات والتسويات والمصالحات ثلاثة ايام جيدة جدا فتبادر الى اتخاذ المبادرات وعلى إدارة شؤونك بنجاح، فتزدهر أعمالك وتنمو شخصيتك وستكون معنوياتك عالية جداً تسمح لك بالسير قدماً نحو الاهداف فانت تتمتع ببراعة ذهنية تسمح لك بالإعلان عن افكارك الذكية.

عاطفياً: تعيش اسبوعاً حذراً جداً تحت تاثير كوكب الزهرة من برج السرطان المواجه لبرجك الذي يحمل لك الخلافات والمواقف العدائية، والافخاخ للايقاع بك، لذلك يتوجب عليك التخفيف من الجو الضاغط لأنك ستحتاج الى الإستقرار التام، تقع عليك مسؤولية حماية العلاقة من التدهور.للعازب حاذر إثارة الخلافات فقد لا يتفهّمك الحبيب أو قد لا يريد استيعاب مشاعرك المتناقضة.

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