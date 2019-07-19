بعد شائعات طلاقهما.. ملكة جمال موسكو توجه لملك ماليزيا السابق فيديو رومانسيا

بموسيقى رومانسية، تخللت بعض المشاهد العاطفية، التي جمعت بينهما، قررت ملكة الجمال الروسية السابقة، ريانا أوكسانا فويفودينا، الرد على شائعات طلاقها من ملك ماليزيا السابق، من خلال مقطع فيديو تؤكد فيه أن علاقتهما على ما يرام.

وشاركت "ريانا" متابعيها بالمقطع، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ظهرت من خلاله تؤكد: "سأعتني به، بالتأكيد، وأرغب بأن أكون آخر سيدة في حياته، وأريد أن أعيش معه حتى الموت".

في حين ظهر الأخير، وهو يتحدث عن العائلة، والحب، والتفلهم، مؤكدًا أن الإنجاب يساعد في الحفاظ على إرث الوالدين.

ولم تُرفق ملكة جمال روسيا السابقة تعليقات مع المقطع، الذي حصد العديد من المشاهدات وتسجيلات الإعجاب، حيث اقترب من نصف مليون مُشاهدة.

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وكانت أنباء، أفادت مؤخرًا، بأن ملك ماليزيا السابق محمد الخامس، طلّق زوجته أوكسانا فويفودينا ملكة جمال موسكو السابقة طلاقا قطعيا بـ"الثلاثة"، حسبما ذكرته "روسيا اليوم"، نقلًا عن صحيفة "نيو ستريتس تايمز" المحلية.

إلا أن المحامي الروسي، يفجيني تارلو، نفى هذه الأنباء، مؤكدا أن الطلاق لم يتم بين الزوجين، وإنه ربما يكون مؤامرة من الحاسدين، حسبما ذكرت "روسيا اليوم".

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