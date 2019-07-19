عقب وفاة أرملة إبراهيم سعدة بالساحل الشمالي.. 3 نصائح لتجنب الغرق في البحر

حادث غرق جديد بالساحل الشمالي، أسفر عن وفاة أرملة الكاتب الصحفي الراحل إبراهيم سعدة، غرقا في الماء، بعد محاولة فاشلة من أحد البحارة لإنقاذها، ليتم إخراجها ونقلها إلى مستشفى الضبعة، إلا أنها توفيت قبل الوصول إلى هناك.

تجنبا لتكرار حادث الغرق لكبار السن، قدم موقع WIKIHOW، نصائح للتعامل سريعا عند الشعور بالغرق:-

وضع اليدين على سطح الماء

لا بد من وضع اليدين على سطح الماء، وعدم تركها بالأسفل، أو رفعها إلى الأعلى، حيث إن تلك هي الوضعية الصحيحة، التي تساعد على تلاشي الغرق.

تحريك القدمين

يجب تحريك القدمين سريعا لدفع الماء، من خلال ضمهما سويا، ثم إبعادهما عن بعض للتقدم نحو السطح، بالإضافة إلى تحريك الرأس والكتفين عند الخروج تجنبا للسكتة الدماغية.

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استنشاق الأكسجين

يجب استنشاق كمية كافية من الأكسجين بالرئتين عند الشعور بالخطر، حتى يتم استغلالها للبقاء مدة أطول داخل الماء، للصعود للسطح مجددا.

قالت مصادر مقربة من أسرة الكاتب الصحفي الراحل، إبراهيم سعدة، إنه سيتم تشييع جثمان أرملة الراحل، نادين روبن بولى، سويسرية، 65 عاما، عقب صلاة عصر اليوم الجمعة، من مسجد الشرطة بمدينة السادس من أكتوبر، ووصول ابنتها نادين من فرنسا.

وأوضحت المصادر، أن الراحلة توفيت بعدما شعرت بتعب أثناء السباحة في الساحل الشمالي.

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