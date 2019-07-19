تنتظرك أحداث سعيدة خلال هذا الأسبوع

مهنياً:تكتمل الحظوظ وتدق بابك النجاحات والفرص الثمينة مع بداية هذا الاسبوع الجيد جدا مع وجود الشمس في اخر درجات السرطان الذي يمثل النافذة للطموحاتك ابواب الحظ وفرص كبيرة كي تحقق اهدافك خاصة يومي السبت والاحد تحت تاثير المثلث الفلكي المائي الرائع جدا بين القمر في الحوت والشمس في السرطان الذي يسمح لك بالعمل على الامور الصعبة ورقة مهمة ملف قضائي لقاء امتحان ان الطوالع الفلكية تسهل عليك حياتك المهنية والشخصية والعامة يتابع القمر طريقه ليصل الى برج الحمل فتنشط الحركة الفلكية وتكون المعنويات مرتفعة جداً تحصل على ارباح غير متوقعة وقد تصلك مساعدة ، كما تستغل الفرصة لتظهر شجاعتك وقدرتك على قيادة فريق ما، ولا بدّ أن تفرح ضمن المجموعة لأنك ستتميز كقائد ماهر وجريء كذلك سوف تشعر بالارتياح والثقة لتجد نفسك وسط أشخاص متفهمين وتبدو المسائل المستعصية سهلة وواضحة سوف تحقق تقدماً وتنجح في الترويج لحملتك ولأفكارك تكثر الضغوط وتنقلب المواقع الفلكية ضدك مع وصول الشمس الى الاسد ومع انتقال القمر بين الاربعاء والجمعة الى الثور ليشكل مربعا مع الشمس من الاسد المواجه لبرجك فتكثر الضغوطات وتتفاجأ في صعوبة المواقف المحرجة والطاقة الجارفة والعدائية التي تزعج الاخرين خاصة كلامك الجارج وملاحظاتك القاسية كن حذرا جدا وخفف من انتقاداتك فالاحوال الفلكية طارئة صعبة ضاغطة ومتنوعة.

عاطفياً: لا يزال كوكب الحب الزهرة يسكن برج السرطان الصديق ما يعني انك ستجد في الشريك دعماً وتعاطفاً لا سّيما إذا كانت العلاقة متينة وقديمة وقد يساعدك في ايجاد حلّ لأزمة معيّنة تتعلق باحد الاولاد او لاحبة للعازب, سيكون الحبيب الصديق المخلص الذي سيبرهن لك عن حبّه ونواياه الحسنة.

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