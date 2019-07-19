تنتظرك أحداث جيدة خلال هذا الأسبوع

مهنياً: اسبوع جيد يبدأ مع بعض التقلبات وينتهي بطريقة ايجابية مع وجود الشمس في السرطان اي في البيت العاشر في اعلى نقطة في الدائرة الفلكية ما يعني نوعية وقت مهمة ودسمة جدا غنية بالحظوظ شرط الاجتهاد للحصول على مكافأة من الحظ كما ان وجود القكر في الحوت يومي السبت والاحد في بيت العمل يجعلك تحقق تقدماً واضحاً في التعامل مع الآخرين كما ستترك أثراً جيداً في الاذهان نظراً لقدراتك الممتازة على التواصل سيسمح لك باقتحام مجال جديد في العمل سوف تلبيّك سرعة الخاطر ان كل ما تقرّره يتم وكل ما تقوله تفعله وتقدّم نتائج ممتازة. لكن قد يتراجع الحظ يومي الاثنين والثلاثاء مع انتقال القمر الى برج الحمل ما يعني ضغوط مواجهات اعتراضات امتحانات سؤ تفاهم محاسبة علامات استفهام تعب كما يولد بعض العثرات فتكون ايام معقدة ومربكة لذلك تجنب خلق العداوات فانت تحتاج الى المهنية العالية والحسّ بالمسؤولية تتحسن الظروف مع وصول الشمس الى الاسد يوم الثلاثاء ترتاح نسبيا وتخف الضغوط تختفي الخلافات كليا مع انتقال القمر الى برج الثور ليشكل مربعا مع الشمس من الاسد بين الاربعاء والجمعة ترتاح تفرح تتسلى ويقوى نجمك وشعبيتك ومعنوياتك ويكون بانتظارك فرصة ممتازة كي تحقق نجاح وتفوق وتسعى لتصحيح الاخطاء وتسوية الاوضاع واعادة المياه الى مجراها الطبيعي سيكافئك الحظ على تفهمك للأمور بشكل هادىء وذكي ان الباب مفتوح لتحقيق الارباح وللتوصل الى انجازات كبيرة.

عاطفياً: وجود الزهرة في مواجهة برجك من السرطان يولد لك بعض الشكوك والشعور بالقلق وبلبلة على صعيد العواطف والعلاقات الشخصية، وقد تطرأ أحداث وتغييرات تربكك وتفاجئك فتشعر بصعوبة التواصل. تتشاءم وترى الأمور من زاوية سوداء.للعازب قد تحتاج إلى أصدقاء فلا تجدهم إلى جانبك، أو تعيش عاصفة في حياتك الشخصية.

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