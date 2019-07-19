تنتظرك أوضاع محيرة خلال هذا الأسبوع

مهنياً: بداية اسبوع تتحداك حاول ان تكون لبقا في ملاحظاتك وخفف من التوتر والعصبية والسرعة ولا تضخم الامور فانت تحت الاضواء في مواجهة المسؤوليات الكبيرة يومي السبت والاحد تحت تأثير القمر من برج الحوت الذي يشكل مثلثا فلكيا مائيا مع الشمس من السرطان لذلك حاول ان توظف الطاقة الجارفة بطريقة لبقة دبلوماسية كي تكسب شرط ان لا تستعجل الاحداث حاذر من اثارة المواضيع والملفات الحساسة.تعوض عن الوقت الضائع وتشعر بقوتك يومي الاثنين والثلاثاء مع وصول القمر الى برج الحمل لتنضم اليه الشمس يوم الثلاثاء ليتشكل مثلثا فلكيا ناريا يدعمك كي تاخذ خطوة الى الامام وترد الامور الى مجراها الطبيعي ويساعدك على توسيع دائرة البحث ويشجعك على اخذ المبادرة والسير قدماً نحو الافضل لن يقف في دربك ضغط أو واجب بل سوف تتقدّم بكل جراة لتكلّل جهودك بالنجاح يتابع الحظ دورته وتتحسن الامور لصالحك وتنقلب المعطيات مع انتقال القمر بين الاربعاء والجمعة الى برج الثور الصديق ليشكل مربعا مع الشمس في الاسد ترتفع المعنويات ونسبة الحظوظ فتسير الامور بشكل رائع حضر نفسك للتغيرات الكبيرة للسفر او اطلاق مشروع كبير فات محظوظ جدا تابع امورك بدقة كي تحقق رغبات كثيرة واحلام كبيرة

عاطفياً: تهتم الظروف العاطفية بمصالحك الغرامية ويعبّر لك الشريك والاولاد والاحبة عن محبتهم وتعلّقهم، وتقديرهم للتضحياتك وقد تفرح لخبر سعيد كخطوبة لاحد الاولاد للعازب وقد يهتف القلب لشخص في المحيط يلفت نظرك من المرة الأولى وربما تجده في أثناء اهتمامات بأوضاع مالية، أو مع شخص له صلة بهذه الأوضاع.

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