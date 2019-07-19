تنتظرك أحداث مهمة خلال هذا الأسبوع

مهنياً:اسبوع مهم جدا مفيد نافع ومثمر يجعلك تتمتع بأشعة الشمس الموجوة في برجك كما يطلّ عليك القمر من الحوت يومي السبت والاحد حافلاً بالمستجدات والأحداث السعيدة، التألق الانتصار على مختلف المستويات هو العنوان البارز تجسّد حلماً أو تتبوأ مركزاً أو تنجز عملاً رائعاً أو تتفوق بمباراة أو تحقق ثروة مع وجود المثلث الفلكي المائي مع الشمس من برجك فتكون ايام سهلة انطلاقة اسبوع موفقة كل الامور تمشي بطريقة سلسة باستطاعتك تحويل السلبيات الى ايجابيات حتى الامور الصعبة تنقلب لصالحك بطريقة مميزة وتعطيك حقك سواء على صعيد حياتك الشخصية او المهنية لكن سوف يتبدل المشهد الفلكي مع انتقال القمر الى مواجهة برجك من الحمل يوم الاثنين ليشكل مربعا مع الشمس من برجك فيشير الى بعض الارباك وزعزعة المعنويات وتشعر بالتوتر وبثقل الواجبات التي تتوالى بصورة مستمرة فلا تترك مجالاً لسوء التفاهم، تصل الشمس الى الاسد يوم الثلاثاء لتشكل مثلثا فلكيا من بيت المال فتحمل إليك تحدّيات او استفزازات مالية ومستحقات تهدّد انهيار الثقة بينك وبين الممويلين تستعيد السيطرة على الاحداث بين الاربعاء والجمعة حت تاثير المربع الفلكي الفلكي بين القمر من الثور والشمس من الاسد حيث تتلاحق الأحداث بشكل سريع وممتاز تسوية نجاح تقدم امور مسهلة انجازات تعزز قدراتك على كسب الارباح ويهديك الفلك فرصاً استثنائية في العمل وإنجازات واعدة وحظوظاً عالية جداً.

عاطفياً: لا يزال كوكب الحب والمال والشهرة يتنقل في برجك فتتلقى أخبارًا عاطفية طيبة وتستقبل الحب بروح إيجابية ينتظر منك الحبيب مبادرة او تحركاً مهماً تجاهه ولم لا فأنت تتمتع بطاقة كبيرة تؤهلك لأخذ المبادرة او القرار الحاسم.للعازب, حان الوقت لتبدأ علاقة شفافة لا يشوبها خطأ، ولتسامح الحبيب على اخطائه، ولتنسى الماضي الحزين، هذا اذا اردت فعلاً ان تحمي العلاقة من التأثيرات السلبية.

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