تنتظرك تغيرات كبيرة خلال هذا الأسبوع

مهنياً: تغيرات كبيرة تدق بابك هذا الاسبوع البداية مع وجود الشمس في السرطان امر ايجابي تعطيك الطاقة الداعمة والمزيد من التقدير بالاضافة الى وجود القمر يومي السبت والاحد في الحوت يعني المزيد من الحظوظ والأبواب مفتوحة بانتظارك تطلق مشروعًا جديدًا وتباشر مرحلة جيدة من فرص النجاح والتفوق فانت ذكي تفهم من الاشارة افكارك لامعة تتمتّع بشعبية كبيرة والمزيد من المعنويات والحماسة فلا تتراجع لكن من المحتمل ان تشعر بمزاجية مع انتقال القمر يومي الاثنين والثلاثاء الى برج الحمل المواجه لبرجك الذي يجعلك تعيش فترة متقلّبة تتناقض خلالها الأحداث بشكل واضح.كذلك سوف تنضم اليه الشمس من برج الاسد ما يجعل كواكب كثيرة في مواجهة برجك عطارد المريخ انتبه لنفسك فالمواقع الفلكية معاكسة، وتسلّط الأضواء على أدقّ تفاصيل تحركاتك كاشفة أخطاءك ومخططاتك ايام ضعيفة غير مناسبة تاخير زهق الناس تتذمر منك فلا تستغرب ان تسمع انتقادات انها الفترة الاضعف والاقل حظا لا تحسم الامور او تدخل في منافسة كن حذرا جدا تتبدل الظروف وتنقلب لمصلحتك مع انتقال القمر الى برجك الذي يشكل مربعا فلكيا مع الشمس في الاسد بين الاربعاء والجمعة فتنقلب الظروف راسا على عقب لمصلحتك وتتغير الامور بطريقة سريعة حاملة معها كل الحظ تجعلك تتقدم خطوات كبيرة تكون أفكارك متفائلة ومشرقة تسمح لك بإيجاد الحلول الإيجابية أنت إداري لامع ومنفذ ناجح تستطيع ان تحسم امرك وتتخطى مرحلة الضياع والحيرة الاجواء جيدة جداً.

عاطفيّاً: وجود كوكب الحب في برج السرطان الصديق مناسب لك فهو يعلن عن بداية إشراق في حياتك ونجاح كبير تحققه على صعيد شؤونك الحميمة. تلبي دعوات كثيرة وتجد أجوبة عن حيرتك للعازب تعيش أحداثاً جميلة ولقاءات رومانسية جداً تعيد الثقة الى العلاقة وتبدّد الشكوك حولها. اسبوع ممتاز يسمح لك بالتقرّب جداً من الحبيب.

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