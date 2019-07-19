تنتظرك نجاحات كبيرة خلال هذا الأسبوع

مهنياً: اسبوع مهم جدا فلا يوجد اي عذر كي تتأخر خاصة مع انتقال الشمس الى الاسد الصديق فتكون تاثيراته جيدة جدا على حياتك الخاصة والعائلية والمهنية وعلى الحالة المعنوية والنفسية فانت لديك رغبة بالاستقرار والابتعاد عن الفوضى لكن سوف تكون بداية الاسبوع ضاغطة بسبب المثلث الفلكي المائي يومي السبت والاحد بين القمر من الحوت والشمس من السرطان ما يعني ايام فارغة من الحظوظ تظهر فيها نقاط ضعفك كن حذرا جدا فلا يوجد اخبار ايجابية تشعر بالتعب والإجهاد والقلق والارباك والفشل أو الخسارة أو ربما تعرّض استقرار وظيفتك للمخاطر لكن بالرغم من العواصف الفلكية الصعبة تتحسن الظروف مع وصول القمر الى برجك ليشكل مربعا مع الشمس من السرطان يوم الاثنين وليشكل مثلثا فلكيا ناريا يوم الثلاثاء مع الشمس التي تنتقل الى الاسد ما يجعلك تكتشف طريقة جديدة او قرارات جديدة تخدم مصالحك ان هذه المواقع النارية تحمل اليك الارتياح والنجاح تكون المعنويات مرتفعة تزداد الثقة بالنفس فتجد نفسك وسط أشخاص متفهّمين فلا تتأخر كن جاهزا واختار العمل الذي يصب في مصلحتك يتابع الحظ طريقه مع انتقال القمر الى الثور بين الاربعاء والجمعة اي الى البيت الثاني بيت المال ليشكل مربعا فلكيا مع الشمس من الاسد ما يسبب نوع من مصروف ايضافي يتعلق بالرفاهية سفر او لتصلحيات منزلية او لكي تدلل نفسك كن متوازنا ولا تذهب اشواطا واشواطا ولا تبالغ في المصاريف.

عاطفياً: لا بدّ من أنك تستنتج إمكان تدهور الاوضاع إذا لم تكن متيقظاً ومحاوراً لبقاً.ان المعاكسة من كوكب الحب الزهرة في السرطان يبلغ اشده هذا الاسبوع تتناقض التأثيرات فيحتار الحبيب في كيفية التعامل معك وتشكو برودته وقلّة تفهّمه. للعازب تشتعل النقاشات بصورة سريعة وتكثر الانتقادات الجارحة التي لن تتحملها العلاقات المتأرجحة أو الجديدة.

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