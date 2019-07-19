4 فيتامينات تساعدك على خسارة الوزن.. هذه الأطعمة تحتوي عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد سلطان:
يحاول العديد من الأشخاص خسارة الوزن عبر اتباع أنظمة غذائية صارمة وممارسة التمارين الرياضية، لكن بعضهم يفشل، وذلك بسبب نقص الفيتامينات في الجسم خلال محاولة إنقاص الوزن.
ويؤكد الخبراء أن الفيتامينات مهمة في عملية إنقاص الوزن، لأنها تزيد من معدل التمثيل الغذائي، وبالتالي تساهم في رفع معدل حرق الدهون داخل الجسم.
ويستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي 4 فيتامينات تساهم في خسارة الوزن الزائد والوقاية من السمنة، وذلك وفقًا لموقع "livestrong".
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