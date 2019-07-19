مدكور عن مفسرة أحلام تنبأت بمرضه قبل الإعلان عنه: "أول مرة أسمع الكلام ده"

صورة جديدة شارك بها الإعلامي شريف مدكور، متابعيه، عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، أثناء خضوعه لإحدى جلسات العلاج الكيماوي.

"جلسة كيمو ربنا يشفي كل مريض" التعليق الذي أرفقه شريف مدكور، على الصورة التي حصدت ما يزيد عن 18 ألف تسجيل إعجاب، وتعليقات الكثير من الفنانين الذين تمنوا له الدعاء بالشفاء منهم، الفنانة هيدي كرم: "ألف مليون سلامة عليك يا حبيبي"، والراقصة الاستعراضية دينا: "إن شاء الله ربنا يتم شفاك بإذن الله يا حبيبي"، وغيرهما من متابعي "مدكور".

لكن، ثمة تعليق من متابعة يحمل حسابها اسم "لولا علي"، كشفت من خلاله بأن مفسرة أحلام تنبأت بمرور "مدكور" بأزمة صحية، فجاء التعليق: "قبل ما تعلن عن مرضك ربنا يشفيك ويعافيك سمعت واحدة متصلة في برنامج تفسير أحلام من ضمن حلمها ذكرت حاجة عنك شافتها في نفس المنام والمفسرة ساعتها قالت الجزء اللي فيه الإعلامي شريف مدكور، هو أنه هيمر بأزمة صحية صعبة وربنا هيطلعه منها! سبحان الله وحصل وإن شاء الله ربنا يتم شفاؤك على خير ويشفي كل مريض".

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وأثار التعليق الفضول لدى "مدكور"، إذ رد عليها: "فعلا؟.. أنا أول مرة أسمع الكلام ده.. ده برنامج إيه لو سمحتي؟"، فأجابته المتابعة: "أيوة والله دا كان من شهور والمفسرة كانت دكتور صوفيا زادة، أنا أول ما قريت على السوشيال ميديا عن مرضك أقسم بالله افتكرت البرنامج على طول! وفضلت متفائلة إنه ربنا هيشفيك".

ودخل الكثير من المتابعين في نقاش حول حديث المفسرة، ما بين من أكدت أنها استمعت أيضًا لهذه الحلقة، ومن ردد الأدعية بالشفاء للإعلامي شريف مدكور.

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ويذكر أنه منذ أشهر أعلن الإعلامي شريف مدكور، عن إصابته بورم في القولون، من خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، على قناة "ten"، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، وهو الأمر الذي أثار حالة من التعاطف الشديد مع "مدكور"، الذي يخضع حاليًا لجلسات العلاج الكيماوي.

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