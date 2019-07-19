"بلوزة بتلمع وبشراشيب".. دنيا سمير غانم تتألق في حفل ختام أمم أفريقيا

ببلوزة "ميتالك" لامعة، مُزينة بـ"شراشيب" لامعة، وبنطلون أسود، تألقت الفنانة الشابة، دنيا سمير غانم، خلال حفل ختام بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، خلال تقديمها أغنية "وأدينا النهاردة"، قبل انطلاق المباراة النهائية بين منتخبي السنغال والجزائر، في استاد القاهرة الدولي.

كما اعتمدت "غانم" على حذاء باللون "السيلفر" أيضًا، مع الشعر الليس المنسدل، والمكياج الهادئ، الذي أبرز ملامحها، مع أقراط بسيطة للغاية.

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وكان مصدر أكد لـ"الوطن" أن الأغنية من كلمات أمير طعيمة وألحان هشام جمال وتوزيع مادي.

وحرص الإعلامي رامي رضوان، زوج الفنانة، على دعمها، من خلال نشر صورة لزوجته الفنانة دنيا سمير غانم أمام استاد القاهرة الدولي، عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك".

وكتب رضوان: "مسك ختام البطولة، كالعادة هتتألقي وتنوري حفل ختام بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، انتظروا دنيا سمير غانم وأغنية الختام".

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