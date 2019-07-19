من القرعة للنهائي.. 3 سيدات تألقن في بطولة كأس الأمم الأفريقية

بحضور خاطف للأنظار، وإطلالات بسيطة، وتمكُن من الحدث، دومًا ما تحجز الجنس الناعم مقاعدهن، في الأحداث الرسمية، وبالتزامن مع بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، والتي نجحت البلاد في تنظيم هذا الحدث العالمي، بوقت قياسي، برزت العديد من السيدات خلال البطولة، بعيدًا عن الساحرة المستديرة.

وأحيت الفنانة دنيا سمير غانم، فعاليات حفل ختام بطولة أمم أفريقيا، من خلال أغنية "وأدينا النهاردة"، قبل انطلاق المباراة النهائية بين منتخبي السنغال والجزائر، في استاد القاهرة الدولي.

دنيا لم تكن الأولى التي برز اسمها خلال هذا الحدث، فسبقها العديد، منذ انطلاق قرعة البطولة في أبريل الماضي، وحتى يومنا هذا.

مريم أمين

بفستان أسود راقٍ وبسيط، والذي تميز بكونه بدون أكمام، مكشوف الذراعين، مع الشعر "الويفي" بلون "البني الفاتح"، تألقت الإعلامية المصرية مريم أمين خلال تقديمها حفل قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، الذي أقيم أبريل الماضي، تحت سفح الأهرامات.

واعتمدت "أمين" حينها على مكياج "سموكي" كثيف بدرجات الموف، مع الرموش الكثيفة، وتدرجات درجات "الشادو" بين "المات" و"جليتر".

وأكدت "أمين" في تصريحات خاصة اليوم، لـ"الوطن"، أنه سبق وقدمت حدثا مهما لـ"كاف" وهو الجمعية العمومية له في شرم الشيخ، في أكتوبر الماضي، قبل الإعلان عن فوز مصر بتنظيم بطولة الأمم الأفريقية، والذي يعد أول لقاءاتها مع الاتحاد الأفريقي.

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هاجر جاد

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خطفت ملكة جمال الكوكب للسياحة والبيئة لعام 2016، هاجر جاد، الأنظار إليها، فور ظهورها خلال الساعات الأولى لانطلاق قرعة المناسبة، وذلك بعدما ظهرت وهي تستقبل ريجوبرت سونج، لاعب المنتخب الكاميروني السابق، بالمطار اثناء وصوله لحضور القرعة وقتها.

وظهرت "جاد" بملابس تحمل التراث الفرعوني القديم، حيث ارتدت فستانا أبيض طويلا من الشيفون، مع مكياج هادئ وشعر منسدل، كما اعتمدت على إكسسوار يعود للتراث الفرعوني أيضا.

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دنيا سمير غانم

أدت الفنانة الشابة، أغنية "وأدينا النهاردة"، خلال افتتاح حفل الختام، مساء اليوم.

وأطلت الفنانة بملابس "سيمي فورمال"، مرتدية بنطلون أسود، وبلوزة "ميتالك" مع الشعر المنسدل.

وكان مصدر أكد لـ"الوطن" أن الأغنية من كلمات أمير طعيمة وألحان هشام جمال وتوزيع مادي.

وكان الإعلامي رامي رضوان، زوج الفنانة، حرص على دعمها، من خلال نشر صورة لزوجته الفنانة دنيا سمير غانم أمام استاد القاهرة الدولي، عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك".

وكتب رضوان: "مسك ختام البطولة، كالعادة هتتألقي وتنوري حفل ختام بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، انتظروا دنيا سمير غانم وأغنية الختام".

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