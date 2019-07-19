تزامنا مع الحرارة المرتفعة.. طرق منزلية تخلصك من مختلف أنواع الحشرات والقوارض

تزايدت خلال الفترة الماضية الحشرات الطائرة، والزواحف بشكل كبير، نتيجة ارتفاع درجة الحرارة، ما تسبب فى معاناة كثير من المواطنين لا سيما سيدات البيوت اللاتي تحملن على عاتقهن تنظيف المنزل من الحشرات، وخاصة سكان المناطق القريبة من كورنيش النيل أو الحدائق العامة، لذا شنت الأجهزة التنفيذية بالمحافظات حملات مكثفة لمكافحة الحشرات الطائرة والزواحف.

ويقدم لك موقع "هن" طرقا منزلية آمنية للتخلص من مختلف أشكال الحشرات.

طرق القضاء على الصراصير والحشرات الزاحفة

محلول السكر وصودا الخبز

يخلط القليل من السكر مع صودا الخبز، ويوضع الخليط في أوعية صغيرة أو أغطية، ويترك المحلول ليجذب الحشرات، لأن صودا الخبز قادرة على قتلهم.

الفازلين

يمكنك عمل فخ للإيقاع بالحشرات، فقط يوضع الفازلين في وعاء صغير ويضاف له السكر أو الدقيق لجذب الصراصير.

طرق القضاء على النمل

اكتومثرين

يعمل دواء "اكتومثرين" كـ"السحر" في القضاء على النمل، هو دواء خاص لعلاج الجرب، واستخدامه للقضاء على النمل غير مضر.

والطريقة الصحيحة للاستخدام حتى لا يكون هناك تأثير ضار على أفراد المنزل، هي رشة من خلال بخاخة على المناطق المختلفة، وتركه لعدة ساعات ثم مسحه بالماء.

الزيوت العطرية

تطرد بعض الزيوت العطرية النمل من منزلك، اختاري نوعا واحدا، وضعي بضع قطرات منها على كرة قطنية وامسحي بها أماكن وجود النمل في المنزل.

يمكن استخدام زيت البرتقال أو الليمون أو القرنفل أو شجرة الشاي.

الخل

ضعي نصف كوب من الخل في ماء المسح، وامسحي جميع أركان المنزل به.

طرق القضاء على الأبراص

قشر البيض

قشر البيض يخوف البرص، فهي ترى قشور البيض وتعتقد أنّها "مفترسة"، اتركي نصفين من قشر البيض حول منزلك، كما هو الحال في المداخل الخارجية أو في المطبخ.

كرات العث

كرات العث تستهدف العث، الصراصير، النمل، الذباب، وكذلك الأبراص، فهي دواء منزلي حقيقي، اتركي البعض تحت الموقد أو الثلاجة أو الحوض لصد الأبراص.

الثوم

رائحة الثوم القوية طاردة للأبراص، اترك فص ثوم حول مدخل المنزل الخارجي لمنع الأبراص من الدخول بهذه الطريقة مرة أخرى إلى الأبد.

البصل

شرائح البصل مصدر إزعاج آخر من شأنه أن يدفع البرص بعيدا، اقطعي البصل إلى نصفين واتركيه في مكان مخبأ معروف.

الفلفل

يشعر البرص بإزعاج كبير بسبب رائحة الفلفل، لذا اخلطي بعض الفلفل والماء في زجاجة رذاذ ورشي المحلول حول منزلك في أماكن مثل أسفل الثلاجة أو خلف الأريكة أو على الجدران، وبشكل أساسي في أي مكان دافئ أو في أي مكان رأيت فيه برص.

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طرق التخلص من الهاموش

الشبكة

تطبيقا لمقولة الوقاية خير من العلاج، وضع شبكة على المنافذ والبلكونات، تمنع دخول الهاموش من الأساس، أو على الأقل الحد من أعداده.

خل التفاح

يوضع القليل من خل التفاح في وعاء وتضاف قطرتان من منظف الصحون السائل إلى الخل، وتوضع حول النوافذ والبلكونات، مع وجود واحدة على الأقل في كل غرفة بها هاموش.

ينجذب البعوض إلى السائل ويموت أثناء محاولة الهبوط، يجب استبدال الخل والخلطات المنظفة كل بضعة أيام من أجل صيد المزيد من الهاموش.

زيت الصنوبر

تنقع قطعة من القماش في زيت الصنوبر، وتوضع الأقمشة أعلى جميع النوافذ لصد الهاموش في المنتصف للمساعدة في ضمان صد الرائحة للبعوض، وكذلك فوق الأبواب والبلكونات.

المبيدات

استخدمي مبيدا داخليا مصنوعا من البيريثرين، واستخدمي طارد الحشرات على جسمك عندما تكونين في المنزل لصد البعوض والهاموش.

سيوفر كل من خياري المبيدات الحشرية حلولًا مؤقتة لمشكلة الهاموش الداخلية، لذا فإن منع مزيد من الهاموش من الدخول إلى المنزل أمر ضروري.

طرق التخلص من الفئران

المصيدة

استخدام مصيدة الفئران، والتي يمكن وضعها في الممرات والأماكن التي يحتمل أن يسير خلالها الفأر، واتركي بعض الطعام بالقرب من المصيدة، كزبدة الفول السوداني أو قطع الجبن، فهى تساعد على جذب الفأر إلى المصيدة.

إغلاق الثقوب

يجب إغلاق أي فتحات تسمح بدخول القوارض، عند الرغبة في الوقاية مسبقًا من دخول الفئران إلى المنزل.

الذبذبات فوق الصوتية

توجد بعض الأجهزة التي ترسل ذبذبات فوق صوتية في أرجاء المنزل، ولا يمكن للإنسان سماع هذه الذبذبات لأن الأذن البشرية غير قادرةٍ على التقاط ترددها، ولكن الفئران تكون غير قادرة على تحمل قوتها، حيث إنها ستشعر بالألم، وستفقدُ رغبتها في الأكل، وستصبح عاجزة عن القيام بنشاطها الطبيعيّ، ولذا ستتركُ البيت خلال أيام.

يُمكن الاستفادة من أجهزة الذبذبة أيضا كوسيلة وقايةٍ مُسبقة، لمنع الفئران من الاقتراب من المنزل قبل أن تدخل إليه.

الفلفل الأسود والنباتات العشبية

من السهل إبعاد الفئران عن طريق رش أشياء ذات روائح قوية مثل الفلفل الأسود، وأوراق النعناع أو الشاي أو البابونج المغلية، في أرجاء البيت وخاصة زوايا الغرف.

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