من جديد.. أحلام ترد بفيديو ساخر عن شائعة طلاقها: "قولهم إن حياتك من غيري سلطة"

عادت شائعة انفصال المطربة الإماراتية أحلام عن زوجها، القطري مبارك الهاجري، إلى الواجهة مرة أخرى.

"#انفصال_أحلام_عن_زوجها" هاشتاج تم تداوله عبر مواقع التدوينات القصيرة "تويتر"، ليعيد نشر شائعة انفصال المطربة الإماراتية أحلام، عن زوجها مبارك الهاجري، مرة أخرى، وهو ما قابلته أحلام بالنفي.

وبسخرية شديدة علقت أحلام عبر حسابها الرسمي على "تويتر" على شائعة انفصالها، فنشرت مجموعة صور تجمعها بزوجها معلقة عليها: "يا صاحب الهاشتاج على الأقل اعمل هاشتاج لحفلتي في ‎#أميركا تاريخ 21 يوليو 2018 المشكلة إنه يحبني وأنا أحبه"، وهو ما قصدت به زوجها القطري، واستكملت منشورها بتكرار كلمة "وإحنا نحب بعض واجد واجد" مرات كثيرة.

كما أنه تداول فيديو عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" جمع بين أنغام وزوجها، يردون بطريقة ساخرة على شائعة طلاق، فظهر زوجها قائلًا: "اللي يحبنا ويشوف الفيديو دا يفرح" في إشارة إلى حالة الحب بينهما.

ومازحت "أنغام" زوجها قائلة: "قولهم أن حياتك من غيري سلطة.. قولهم كلام من اللي بتقولهولي في التليفون"، ليرد عليها قائلًا: "يا عمري أنتي".

وكانت شائعة انفصال أحلام عن زوجها طاردتها من قبل، في شهر يوليو الماضي، إذ انتشر أيضًا هاشتاج عبر "تويتر" بعنوان #طلاق_الفنانة_أحلام، وكان ذلك عقب نجاح حفلتها الكبير في مهرجان "موازين" في المغرب.

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وتأتي هذه الشائعة الجديدة، عقب إعلان أحلام عن حفلها المقبل في شهر أغسطس المقبل، بالمملكة العربية السعودية الذي وصفته بأنه حفل "سيكون للتاريخ" وسوف "ترقص مع الجمهور".

وكانت أعلنت أحلام عبر حسابها أيضًا على "تويتر"، إحياءها حفل افتتاح مهرجان "سودة عسير" في السعودية، 13 أغسطس 2019، قائلة: "مرحبا هيل عد السيل، إحنا فوق في سودة عسير، وفنانة العرب تفتتح مهرجان سودة عسير، أنتظركم وراح نرقص خطوة عسيرية، وكعادتها فنانة العرب حفل للتاريخ بحول الله في بلدي الثاني، السعودية معاكم بنت زايد بنت الإمارات".

ويذكر أن أحلام متزوجة من بطل سباقات الرالي القطري مبارك الهاجري في 2003، وأنجبت أبناءها الثلاثة وهم، فاهد وفاطمة ولولوة.

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