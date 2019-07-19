قلم رصاص وبيانو.. أحذية غريبة مستوحاه من أزياء المشاهير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري

تختلف تصاميم الأحذية الخاصة بالمشاهير عامًا بعد عام، على سبيل المثال ارتدت مايلي سايرس هذا العام 2019 حذاء "هيلز" على شكل الأحرف الأولى من اسمها، أثناء استلام جايزة جرامي.

وكثيرًا ما دارات النقاشات حول هذه الأنواع من الأحذية وما إذا كانت قبيحة التصميم أم لا، بحسب ما ذكره موقع insider

-قلم رصاص

هذا الحذاء يعيد ذكريات الدراسة، بتصميم على شكل قلم رصاص، وقيمته 37.97 دولار، أي 629 جنيهًا.

-شراب

لن يمكنك التخلي عن شرابك مع هذا الحذاء لذي يبلغ قيمته 431 أي 7141جنيهًا .

-حذاء قوطي

هذا الحذاء الأسود المرصع بالمسامير والسلاسل على جانبيه مناسب جدًا للملابس التي تعود إلى العهد القوطي، بقيمة 150 دولار أي 2485 جنية مصري.

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-شراب نيون

تصميم غير تقليدي، يمكنك ارتداء هذا الحذاء دون الحاجة إلى شرابات نيون، ويبلغ قيمته 22 دولار، أي ما يعادل 364 جنيه.

- جناحات فراشة

سنيكرز مع جناحات فراشة باللون الموف، تبلغ قيمته 115 دولار، أي ما يعادل 1905 جنيهًا.

-حذاء برجر

سنيكرز على شكل ساندوتش برجر، لاقى رواجا في مايو هذا العام، بعدما ارتدته كاتي بيري، يبلغ قيمته 125 دولار، أي ما يعادل 2137 جنيهًا.

-بيانو

هيلز مصمم على هيئة أصابع البيانو، يبلغ قيمته 955 دولار، أي ما يعادل 16487جنيهًا.