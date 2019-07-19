"مش هتروح الاستاد؟".. نرشح لك 4 أماكن لمشاهدة نهائي أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

التاسعة مساء اليوم.. عشاق الكرة على موعد مع ليلة كروية ممتازة، إذ يواجه المنتخب الجزائري نظيره السنغالي، على ستاد القاهرة، في نهائي كأس الأمم الإفريقية 2019.

ولأن الكرة معشوقة الجماهير التي قد لا يحالفهم الحظ لحضور المباراة في الاستاد، يقدم لكم "الخليج 365" ترشيحات لأماكن بالقاهرة يمكنكم مشاهدة المبارة:

- وسط البلد

إذا كنت من عشاق منطقة وسط البلد، فيمكنك الاستمتاع بمشاهدة المباراة على إحدى المقاهي الشعبية أو الكفيهات الراقية، والتي تنتشر بكثرة في شارع طلعت حرب والألفي، والشوارع المتفرعة بوسط البلد.

- المهندسين

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أما إذا كنت قريبًا من المهندسين، فيمكنك الاستمتاع بمشاهدة المباراة على أحد الكفيهات الراقية، مثل كافيهات شارع جامعة الدول العربية.

- مراكز الشباب

مع انطلاق البطولة بدأت وزارة الشباب والرياضة في إذاعة المباريات عبر شاشات العرض العملات بمختلف مراكز الشباب بالمحافظات، كخدمة مجانية لعشاق الكرة.

- المعادي

يتميز شارع 9 بالمعادي بانتشار الكافيهات الراقية والأجواء المميزة بالتجمعات العائلية أو للأصدقاء.. وهناك يمكنكم متابعة المباراة إن كنتم قريبون أو من سكان المعادي.