أكسسوارات وعطور لا تستغني عنها شيماء سبت

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 19 يوليو 2019 07:38 مساءً - الفنانة البحرينية شيماء سبت تنتمي إلى عائلة فنية عريقة، وتعدّ من الفنانات المثقفات ممن تستمتع بالحديث إليهن. صريحة ومتصالحة مع نفسها، تعير اهتمامًا كبيرًا لأناقتها وتواكب أبرز صيحات الموضة، فهي تختار ما يُناسب قوامها، تعشق الخواتم والحقائب، وتجذبها العطور العربية. "الخليج 365.نت" التقاها في هذا الحوار، حيث اطلعتنا على أسرار أناقتها.



شيماء سبت وأسرار أناقتها

شيماء سبت تكشف أسرار أناقتها



ما هي دور الأزياء التي تحبينها؟

ليس هناك شيء معين أو دار عرض معينة، فأنا أحب ارتداء كل ما يناسبني ويناسب شخصيتي والمناسبة التي أذهب إليها أو أحضرها.



أكسسوارات لا تستغني عنها شيماء سبت

شيماء سبت لا تستغني عن الأكسسوارات



ما القطع والإكسسوارات التي تحبين اقتناءها؟

الخواتم والأساور والحقائب.



عطورتجذب شيماء سبت

شيماء سبت تحب العطور العربية



ما ماركة ونوع العطور الذي تحبينها؟

أحب العطور العربية، ودهن العود، والمسك.

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نقاط ضعف شيماء سبت

شيماء سبت تعشق الشوبينغ



ماذا عن الشوبينغ؟

اعتبره بمثابة نقطة ضعفي، لا أمسك نفسي عن التسوق، وتستطيع القول انني مبذرة أحيانا "تضحك".

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