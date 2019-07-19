صور عبايات للنساء القصيرات القامة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 19 يوليو 2019 07:38 مساءً - تبحث المرأة قصيرة القامة، في القطع التي ترتديها، عن كل ما يزيدها طولا، لإطلالة متناسقة ومميزة... وإن كنت تعتادين ارتداء العبايات، فهناك أيضا موديلات عبايات تناسب المراة قصيرة القامة، والتي اخترناها لك في الخليج 365.نت اليوم من أشهر الماركات، لتختاري ما يناسبك من مختلف التصاميم.

عبايات متعددة الطبقات موضة تزيدك طولا





موضة التصاميم متعددة الطبقات سيطرت على عالم الموضة بشكل كبير هذا الصيف، سواء بموديلات الفساتين، أو التنانير، وكذلك العبايات، ميزتها أن هذا الشكل الطبقي يمنح المرأة إطلالة أكثر طولا، كهذه العباية باللون الأسود من Abayat Trend عبايات تريند، نسقيها مع حذاء باللون الأسود، لتتناغم مع العباية وتبعد تركيز العين عن منطقة الساق.

عبايات سوداء بسيطة من دون تطريزات

عبايات سوداء بسيطة من دون تطريزات





البُعد عن التطرزيات، خاصة بالجزء السفلي، أفضل التصاميم للصبايا القصيرات، حيث تبدين بطول واحد، خاصة مع الألوان المحايدة، كهذا اللون الأسود بالعباية من عباية نوار Abaya Noir سوداء، مع الأكمام الواسعة من الستان المخملي، من الممكن أن ترتدي معها طرحة فاتحة اللون، لكسر اللون المحايد.

عبايات مطرزة على الكتف فقط

عبايات مطرزة على الكتف فقط





إذا كنت تحبين ارتداء عبايات مطرزة وبالوقت نفسه تبحثين عن إطلالة تزيدك طولا، فمن الممكن أن تختاري على سبيل المثال العباية مع تطريزات الكتف، كهذا الموديل الأنيق من عبايات آبل وانغ Abayat Applewang، اختاريها مع المناسبات الكلاسيكية، مع الكعب العالي بلون النود الذي يشبه لون الجسم، لتبدو الساق بطول واحد.

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عبايات طويلة من الخلف

العبايات الطويلة من الخلف





بعض موديلات العبايات المترفة تتميز بالتصميم الطويل من الخلف، والتي تعتبر هي الأخرى من التصاميم التي تزيد الصبية طولا، كهذا التصميم من فاشن آرابيان شو Fashion Arabian Show، مع اللون الروز المخملي، من الممكن أن تنسقي معها الكعب السميك من الخوص لإطلالة صيفية مميزة.



بهذا الألبوم، إليك مجموعة صور عبايات للنساء قصيرات القامة.

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