اكسسوارات شعر للعيد على غرار شيلاء سبت

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 19 يوليو 2019 07:38 مساءً - عُرفت النجمة البحرينية شيلاء سبت بأناقتها الرائعة، إذ أنها تجيد اختيار إطلالاتها المختلفة، فهي تنوع بين العبايات الخليجية والفساتين الأنيقة العصرية، هذا إلى جانب إطلالاتها الكاجوال المختلفة.

وعلى الرغم من أن الممثلة شيلاء سبت تعتمد دائما التنوع في أزيائها، وتظهر بكامل أناقتها وجاذبيتها في كل إطلالة، إلا أن ذلك لم يمنعها من أن تعطي لأكسسوارات شعرها الأهمية عينها التي توليها للملابس، ما يجعل إطلالاتها كاملة من جميع النواحي.

وتلفت الفنانة الأنظار إليها بإطلالاتها وتسريحات شعرها التي تحاكي أبرز صيحات الشعر، إضافة إلى أجدد الأكسسورات الخاصة بالشعر، في كل إطلالة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديداً الإنستقرام. فهي تعرف تماماً ما يليق بشكل وجهها وأسلوبها.



أبرز أكسسوارات الشعر لصيف 2019



وقد ظهرت في عروض الأزياء العالميّة الخاصّة بصيف 2019 الكثير من أكسسوارات الشعر، وتنوّعت بين القبّعات، المحارم، الأطواق والدبابيس، زيّنت تسريحات العارضات ومنحتها لمسة من الأناقة. شاهدي ما اختارته شيلاء سبت من أكسسورات الشعر في الصور التي جمعناها لك، واختاري منها ما يعجبك، لتتألقي بدورك في العيد.





الأطواق الكبيرة والبارزة

اكسسوارت الشعر في إطلالة شيلاء سبت



برزت الأطواق في عروض سيمون روشا Simone Rocha وبرادا Prada حيث جاءت منتفخة بخامات حريريّة وألوان صارخة وهادئة، بعضها مزركش بالجواهر والكريستال، أمّا أطواق الورود التي زيّنت شعر عارضات رودارتي Rodarte فقد جاءت بألوان زاهية، تتناغم مع أجواء الصيف.

وقد اختارتها شيلاء سبت بدورها من الذهب بطريقة تجمع بين الأصالة العربية والأناقة العصرية، كما أنها اعتمدت التاج واللولو في إطلالة أخرى.





الدبابيس والمشابك

اللولو في إطلالة شيلاء سبت



جاءت بتصاميم متنوّعة وناعمة، تثبّت على جانبيّ الشعر أو على جهة واحدة في عروض شانيل Chanel وفيرساتشي Versace .

وقد تألقت بها شيلاء سبت بأشكال متنوعة، منها اللولو الذي وضعته بعد أن قسمت شعرها على الجهتين.

شاهدن صور شيلاء سبت، وإطلالاتها في برنامجها الأخير الذي عرض في شهر رمضان المبارك، واخترن أكثر الأكسسوارات التي تتناسب معكّن، كي تتألقن في العيد بإطلالة عصرية.

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