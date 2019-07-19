بلايز وقمصان طويلة للمحجبات من دلال الدوب

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 19 يوليو 2019 07:38 مساءً - موضة البلايز والقمصان الطويلة لا تبطل أبدًا، تحديدًا بالنسبة للصبايا المحجبات، فهي من القطع الأساسية والمهمة المحتشمة لديهن، لهذا هناك الكثير من الفاشينيستات يركزن عليها بشكل كبير، كالمدونة الكويتية دلال الدوب.

تعتمد دلال الدوب بشكل كبير على البلايز والقمصان الطويلة، بالكثير من اطلالتها، مع تنوع واضح بالتصميمات المختلفة، فليس هناك اطلالة تشبه الثانية، وهو ما اخترناه لكِ اليوم، تابعي التفاصيل...



القميص الطويل مع تصميم البليسيه غير التقليدي

القميص الطويل مع تصميم البليسيه غير التقليدي





اعتمدت مدونة الموضة دلال الدوب بإحدى اطلالاتها على قميص طويل أنيق باللون الأبيض، به لمسة غير تقليدية من البليسيه باللون النود، لاطلالة تجمع بين النمط الكاجوال والعصري، نسقت معه بنطلونًا أبيض وحذاءً بكعب عالٍ نود.

القميص الطويل مع تصميم البليسيه غير التقليدي

القميص الطويل مع تصميم البليسيه غير التقليدي





تعودنا على التايور بتصميمات البلايز القصيرة، إلا أنّ هذه القاعدة لم تعد ثابتة الآن، مع موديلات البلوزات الطويلة نسبيًّا، كالتايور المخطط بالطول، الواسع لاطلالة مريحة وعملية مناسبة لمشاويركِ طوال النهار.

القمصان الطويلة المكشكشة من الساتان المخملي

القميص الطويل مع تصميم البليسيه غير التقليدي





هذا اللون الأصفر الخردلي مع خامة الساتان اللامع للقميص الطويل، بدا جذابًا وأنيقًا، بخاصة مع الكشكشة التي برزت عندما ارتدت دلال حزام الخصر الأبيض، نسقته بطريقة بسيطة مع البنطلون الأبيض، لتهدئ من قوة اللون.

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بلايز طويلة بألوان الطيف

البلوزات الطويلة بألوان الطيف

من التصميمات المميزة والسهلة التي يمكنكِ اعتمادها كاطلالة كاجوال، هو هذه البلوزة من دلال الدوب، مخططة بالطول مع رباط الخصر، أساسية بخزانتِك، لمناسباتكِ العاجلة، مع الجينز الضيق والسنيكرز، وطرحة بيضاء أو أرجوانية اللون، وأيّ شنطة كبيرة الحجم بألوان بسيطة سوف تناسب هذا اللوك.

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