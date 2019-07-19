فساتين خطوبة منفوشة مُبهرة من مصممين لبنانيين لعروس 2019

تحتاج العروس إلى إطلالة مبهرة في يوم الخطوبة، ولن تجد أجمل من الفساتين بالتصاميم المنفوشة التي تمنحها إطلالة تحاكي الأميرات.

وقدم العديد من المصممين اللبنانيين فساتين منفوشة يمكن أن تناسب العروس في يوم الخطوبة، حيث أنها تجمع بين الأنوثة والفخامة.

وتتميز الفساتين المنفوشة بأنها تخفي عيوب المنطقة السفلية من الجسم والأرداف، كما أنها لا تظهر الطول الحقيقي.

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فساتين ايلي صعب Elie Saab

قدم المصمم اللبناني ايلي صعب فساتين منفوشة يمكن أن تستوحي منها إطلالتك.

تميزت الفساتين بالطبعات والتطريزات بالألوان المعدنية مثل الفضي، والتي تزين الأقمشة الشفافة الراقية.

وتنوعت ألوان الفساتين بين الأزرق الفاتح والوردي والنيود، كما قدم المصمم عدة تصاميم مثل فستان الكاب والفستان المستوحى من الكيمونو والفستان الأوف شولدر.

وأضاف المصمم لمسة مميزة للفساتين بالأحزمة المعدنية باللون الذهبي.

فستان رامي قاضي Rami Kadi

قدَّم المصمم اللبناني رامي قاضي فستان منفوش باللون البرتقالي وبتنورة من طبقات متدرجة الأطوال ومرصع بتطريزات برّاقة.

ويتناسب فستان رامي قاضي مع حفلات الخطوبة في موسم الصيف، بفضل لونه النابض بالحيوية.

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فستان طوني ورد Tony Ward

أيضًا قدم المصمم اللبناني طوني ورد فستان أزرق منفوش ومزين بلمسات برّاقة، وهو بدون أكمام وبتصميم فخم يناسب يوم الخطوبة.

فساتين زياد نكد Ziad Nakad

ستحبين فساتين زياد نكد المنفوشة والمرصعة بالتطريزات البرّاقة.

تنوعت ألوان فساتين زياد نكد بين الأحمر والأزرق والنيود والأبيض، مع اختلاف قصّات الفساتين لتناسب مختلف أشكال الجسم.

فساتين زهير مراد Zuhair Murad

أعجبتنا أيضاً فساتين زهير مراد بألوانها الحيوية والجذابة، وقدم المصمم فستان أخضر منفوش ومرصع بتطريزات برّاقة، وبأكتاف منسدلة Off Shoulder Dress.

والفستان الثاني باللون البرتقالي وبأكمام طويلة من دون أكتاف، مع تنورة منفوشة Ball Gown.

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