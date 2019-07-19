تحتاج العروس إلى إطلالة مبهرة في يوم الخطوبة، ولن تجد أجمل من الفساتين بالتصاميم المنفوشة التي تمنحها إطلالة تحاكي الأميرات.
وقدم العديد من المصممين اللبنانيين فساتين منفوشة يمكن أن تناسب العروس في يوم الخطوبة، حيث أنها تجمع بين الأنوثة والفخامة.
وتتميز الفساتين المنفوشة بأنها تخفي عيوب المنطقة السفلية من الجسم والأرداف، كما أنها لا تظهر الطول الحقيقي.
اقرا ايضاً:
إليك أجمل موديلات فساتين السهرة باللون الأسود
فساتين ايلي صعب Elie Saab
قدم المصمم اللبناني ايلي صعب فساتين منفوشة يمكن أن تستوحي منها إطلالتك.
تميزت الفساتين بالطبعات والتطريزات بالألوان المعدنية مثل الفضي، والتي تزين الأقمشة الشفافة الراقية.
وتنوعت ألوان الفساتين بين الأزرق الفاتح والوردي والنيود، كما قدم المصمم عدة تصاميم مثل فستان الكاب والفستان المستوحى من الكيمونو والفستان الأوف شولدر.
وأضاف المصمم لمسة مميزة للفساتين بالأحزمة المعدنية باللون الذهبي.
فستان رامي قاضي Rami Kadi
قدَّم المصمم اللبناني رامي قاضي فستان منفوش باللون البرتقالي وبتنورة من طبقات متدرجة الأطوال ومرصع بتطريزات برّاقة.
ويتناسب فستان رامي قاضي مع حفلات الخطوبة في موسم الصيف، بفضل لونه النابض بالحيوية.
فستان طوني ورد Tony Ward
أيضًا قدم المصمم اللبناني طوني ورد فستان أزرق منفوش ومزين بلمسات برّاقة، وهو بدون أكمام وبتصميم فخم يناسب يوم الخطوبة.
فساتين زياد نكد Ziad Nakad
ستحبين فساتين زياد نكد المنفوشة والمرصعة بالتطريزات البرّاقة.
تنوعت ألوان فساتين زياد نكد بين الأحمر والأزرق والنيود والأبيض، مع اختلاف قصّات الفساتين لتناسب مختلف أشكال الجسم.
فساتين زهير مراد Zuhair Murad
أعجبتنا أيضاً فساتين زهير مراد بألوانها الحيوية والجذابة، وقدم المصمم فستان أخضر منفوش ومرصع بتطريزات برّاقة، وبأكتاف منسدلة Off Shoulder Dress.
والفستان الثاني باللون البرتقالي وبأكمام طويلة من دون أكتاف، مع تنورة منفوشة Ball Gown.
قد يهمك ايضاً:
زهير مراد يكشف عن مجموعته الجديدة مِن فساتين السهرة
أزياء ريزورت 2020 تتضمن باقة من فساتين السهرة تتميز بفخامة الخامات
كانت هذه تفاصيل خبر فساتين خطوبة منفوشة مُبهرة من مصممين لبنانيين لعروس 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.