5 أبراج تكره اللمس والتفاعل الجسدي يعتبرونه "طاعون"

يُعد اللمس جزء أساسي من الحياة الصحية، فالعناق ولمس اليد وغيرها من اللمسات لها فوائد نفسية لا تعد ولا تحصى، والبعض يحب أن يتم إحتضانه والبعض الآخر يحتاج وبشدة لهذا التفاعل الجسدي لانه يجعلهم يشعرون بالراحة النفسية كما أنه وسيلة للتعبير عن العاطفة، سواء كانت هذه العاطفة من صديقة لصديقتها أو من زوجة لزوجها أو لأفراد العائلة؛ ولكن لا يمكن تعميم الحب هذا على الجميع، فبعض الأشخاص يكرهون وبشدة أن يتم لمسهم سواء كانت هذه اللمسة من الزوج أو من الأهل أو من الأقارب أو الصديقات. فعل اللمس يجعلهم يشعرون بعدم الراحة وبالتالي يتجنبونه كما لو كان الطاعون.

وتفترض الغالبية الساحقة بأن التعبير عن العاطفة من خلال اللمس طبيعي والكل يتقبله، وهذا ما يؤدي الى المشاكل، لأنه لا يجب التعميم، فهناك فئة وبكل بساطة لا تريد أن يتم لمسها.

الابراج التي تكره اللمس

** الدلو 20 يناير/ كانون الثاني - 18 فبراير / شباط

الدلو يكره أن يتم لمسه بشكل يفوق الوصف. فهو لا يحب أن يتم إحتضانه ولا أن يتم الإمساك بيده، في الواقع الدلو يجد حتى صعوبة بالغة في إحتضان أولاده إلا في حالات نادرة حين يجد بأنهم بأمس الحاجة لذلك العناق. المريح مع الدلو هو أنه لن يتردد قبل إبلاغ الآخرين بأنه يكره أن يتم لمسه ويكره العناق. ولكن أحيانًا البرج هذا يبالغ بكرهه هذا لدرجة أن جلوسه بالقرب من أشخاص آخرين يجعله يشعر بالتوتر.

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الدلو هو ذلك الصديق الذي تلجأون اليه وأنتم تبكون ثم تقفون هناك تحدقون ببعضكم البعض لأن الموقف غريب فعوض الإحتضان فهو يقف هناك يحدق بكم لا أكثر. ولكن هذا لا يعني أنه لا يكترث، في الواقع الدلو خلال ذلك الوقت يكون في حالة من البحث الحثيث عن حلول لتلك المشكلة. هو بالتأكيد لن يقدم لكم كتفًا تبكون عليه كما أنه لا يريد أن يُقدم له ذلك أيضًا، هو سيقدم الحلول ويريد منكم القيام بالمثل.

** العذراء 23 أغسطس/ آب - 22 سبتمبر/أيلول

إن كان الأشخاص يأتون مع كتيب تعليمات فإن أول ما ستجدونه في الكتيب الخاص بالعذراء هو : ممنوع اللمس ويمنع تحت أي ظرف من الظروف الدغدغة. البرج هذا يكره أن يتم لمسه بشكل عام ولكنه يكره وبكل قواه أن يتم دغدغته، فالأمر بالنسبة إليه عملية تعذيب، أما السبب الذي يقف خلف كرهه العميق للمس هو واقع أنه مهووس بالنظافة وعليه هو لا يريد لأيدي غير معقمة لمسه.

والعذراء هو ذلك الشخص الذين تقتربون منه بنية احتضانه فتجدون يده ممدودة لمصافحتكم.

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** الجدي 22ديسمبر/ كانون الأول - 19 يناير/ كانون الثاني

الجدي يكره أن يتم لمسه لأن التفاعل الجسدي بالنسبة إليه يمكنه أن يصبح غريبًا ومحرجًا، محاولة التعبير جسديًا عن العاطفة بالنسبة له يمكنها أن تتحول الى كارثة فالقبلة يمكنها ألا تجد سبيلها الصحيح وينتهي بها المطاف في مكان لا يجب أن ينتهي بها المطاف به، والتربيت على الكتف يمكنه أن يتحول إلى لكمة والكل يصبح في موقف غريب حينها.

ورغم أن الأمر ليس كذلك وإمكانية تحول اللمسات الى كارثة ضئيلة للغاية ولكن الجدي مقتنع بذلك ولهذا السبب يفضل الإبتعاد عن التعبير الجسدي عن العاطفة بشكل كلي. لذلك لا تقوموا على الإطلاق بمفاجأة الجدي بإحتضانه من الخلف لأنكم لن تحصلوا على ردة الفعل التي كنتم تأملون الحصول عليها.

** العقرب 23 أكتوبر/ تشرين الأول - 21 نوفمبر/ تشرين الثاني

رغم أن العقرب معروف عنه بأنه برج حسي وبالتالي العلاقة الحميمة مع الشريكة أساسية وهامة بالنسبة إليه، إلا أنه خارج غرفة النوم لا يحب أن يتم لمسه. البرج هذا يحب أن يملك مساحته الخاصة وأن يتم إحترامها وعدم تجاوز الحدود التي رسمها. التقارب الجسدي حتى ولو كان الجلوس الى جانب شخص آخر بشكل قريب للغاية هو كابوس بالنسبة إليه. العقرب لا يريد أن يتم إحتضانه ولا لمسه بأي شكل من الأشكال فالامر غير مريح بالنسبة اليه وتعدٍ على مساحته الخاصة.

** الجوزاء 21 مايو / أيار - 21 يونيو/ حزيران

الجوزاء يفضل الحديث عوض اللمس، الإحتضان لا يثير اهتمامه واللمسات المطمئنة أو التي تهدف لجعله يشعر بشكل أفضل لها تأثيرها المعاكس. ورغم أن الجوزاء برج يملك الكثير من العاطفة ولكنه يفضل التعبير عنها وفق شروطه والتي على رأسها يأتي شرط عدم اللمس. البرج هذا يريد أن يتمحور التعبير عن العاطفة بالكلمات وليس أفعال اللمس.

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