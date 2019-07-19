فساتين مطرزة لعيد الاضحى آخر موضة "ريزورت 2020"

طرحت دور الأزياء العالمية باقة منوعة من الفساتين المطرزة، ضمن مجموعات أزياء العطلات "ريزورت 2020"، شاهدي أحدث الموديلات، واختاري منها ما يناسبك لإطلالة عيد الأضحى.

- تصدَّرت موضة فساتين السهرة المزينة بالريش، عروض الأزياء في مختلف المواسم؛ فهي نجمة 2020 بلا منازع، وقد ابتكرت ماركة ماركيزا Marchesa، موديلاً رائعاً بقصة ذيل السمكة Mermaid dress، اختاريه ليكون رفيقك في السهرات لتبدي أكثر طولاً.

- برزت في مجموعات ريزورت 2020 صيحة فساتين السهرة التي يتركز تطريزها حول منطقة الصدر والأكتاف كما في تصاميم: ريم عكرا Reem Acra، وروشاس Rochas، اعتمدي هذا الستايل إذا كان قوامك كمثري الشكل؛ ليخفي نحافة القسم العلوي من جسمك؛ ليتوازن شكله في الجزء السفلي الممتلئ.

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- استحوذت فساتين السهرة المطرزة بخطوط عمودية، على جانب كبير من إبداع أشهر المصممين العالميين؛ فأعجبتنا الموديلات الفخمة التي رصدناها لدينيس باسو Dennis Basso، وتمبرلي لندن Temperley London، سيساعدك هذا الموديل في تنحيف القامة وإطالتها.

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- حافظت فساتين السهرة المنفوشة على مكانتها ضمن صيحات 2020، وتنافست أسماء شهيرة على تقديم تصاميم فائقة الأناقة، وفي مقدمتهم: ماركيزا نوت Marchesa Notte، وإيلي صعب Elie Saab، الجأي إلى هذه الموضة لتخفي الجزء السفلي المكتنز من قامتك.

- ركز عدد من الماركات، مثل، "جيني بيكهام Jenny Packham، وزهير مراد Zuhair Murad، على فساتين السهرة مستقيمة القصة، والتي نرشحها للرشيقات وصاحبات القامة على شكل الساعة الرملية".

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