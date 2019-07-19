لندن - لايف ستايل
في بداية الألفية الثانية كانت كيت موس من أكثر عارضات الأزياء شهرة، وكانت تعدّ أيقونة الموضة، والسبب الأساسي في ذلك هو كون أسلوبها الشخصي بسيطًا للغاية؛ إذ لا تبذل جهدًا كبيرًا في تنسيق إطلالاتها ولا تحرص على ارتداء القطع الفاخرة كغيرها من النجمات، ولحد الآن لازالت العارضة الشهيرة محافظة على أسلوبها رغم ثرائها، وبطبيعة الحال فقد كانت السبب وراء شعبية الكثير من الصيحات كأحذية الباليه المفضلة لديها.
ويبدو أن العارضة تحنّ إلى الماضي؛ إذ شوهدت في نهاية الأسبوع خلال حضورها حفلة للمغني بوب ديلان في هايد بارك، مرتديةً زوجًا من أحذية الباليه السوداء مزينة بربطة بو صغيرة عند المقدمة مع فستان ماكسي أسود بأكمام قصيرة من الدانتيل، وهي ليست النجمة الوحيدة التي عادت إلى ارتداء أحذية الباليه.
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ففي ويمبلدون الأسبوع الماضي، ارتدت العارضة أدوا أبوا زوجًا من أحذية الباليه السوداء مع بنطلون أبيض وقميص أبيض ومعطف كريمي طويل، أما الفاشينيستا أليكسا تشانغ فقد ارتدتها على السجادة الحمراء مع فستان مكشكش ومتعدد الطبقات من توقيع جوانا أورتيز، وذلك خلال حدث نظمته علامة شوبارد للمجوهرات؛ ما يثبت أن بإمكانك ارتداؤها مع أي شيء.
غير أن أحد أسباب عودة أحذية الباليه هو كونها جزءًا من المجموعة الأولى للمصمم دانييل لي للعلامة الإيطالية بوتيغا فينيتا، والتي تعد مجموعة ناجحة بكل المقاييس، خصوصًا أنها تضم كل القطع الناجحة هذه السنة.
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كانت هذه تفاصيل خبر عارضة الأزياء كيت موس تحن إلى الماضي وتُعيد "أحذاية الباليه" إلى الصدارة في عالم الموضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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