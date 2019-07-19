"السيروم أو الزيوت والكريمات".. إليكِ الأفضل لشعرك حسب نوعه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-آية شطوري:

يحتاج الشعر لعناية خاصة في فصل الصيف، إذ تلجأ بعض النساء لاستخدام أنواع مختلفة من مستحضرات العناية بالشعر لعلاج التلف والجفاف الناتج عن ارتفاع درجة الحرارة وتعرضه لأشاعه الشمس، لذلك تستعرض لكم خبيرة التجميل أميرة محمد، الفرق بين كريم الشعر، والسيروم، والزيوت، لمعرفة ما يحتاجه شعرك حسب نوعه.

كريم الشعر:

يجب أن تتأكدي أولًا من نوع وماركة الكريم قبل تطبيقه على شعرك، ويفضل اختيار الأنواع التي تحتوي على مواد طبيعية، والتأكد من الصلاحية قبل الاستخدام.

تناسب الكريمات الشعر الدهني والعادي، يفضل استخدام الكريمات التي تحتوي في مكوناته على زبدة الشيا، والفازلين، والجلسرين، والصبار، والنخاع،

عادة ما يوضع الكريم في فروة الرأس ولكن من الأفضل أن يستخدم على أطراف الشعر، حتى لا تسبب مشاكل صحية لفروة الراس.

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سيروم الشعر:

يعتبر السيروم الذي يحتوي على زيت الارجان هو الأنسب للشعر الدهني والعادي، ويفضل الابتعاد عنه في حال ان الشعر من النوع الجاف.

ويفضل استخدام السيروم على الشعر وهو رطب حتى تلاحظين نتيجة متميزة.

زيت الشعر:

فالشعر الجاف يناسبه زيت الزيتون وزيت الجاجوبا، وزيت اللوز المر، بينما الشعر العادي والجاف يناسبه زيت جوز الهند وزيت الارجان، وزيت الخروع الذي يفضل تخفيفه بقليل من زيت الزيتون.