تبدأ من 2600 جنيه.. أسعار فنادق شرم الشيخ في عيد الأضحى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آية شطوري:

ينتظر كثيرون خصوصا هواية السفر، عطلة عيد الأضحى لقضاء إجازة مميزة على البحر في ظل الأجواء الحارة، وفي السطور التالية نقدم لكم أبرز أسعار الفنادق في مدينة شرم الشيخ:

اقرأ أيضًا: أسعار مصايف الإسكندرية في عيد الأضحى

- منتجع ريكسوس:

يقع منتجع ريكسوس شرم الشيخ ذات الـ5 نجوم على شاطئ البحر بخليج نبق، وذات شاطئ خاص و11 مسبحا و7 مطاعم.

ويبلغ سعر الفندق للفرد الواحد خلال 3 ليالٍ وأربعة أيام عيد الأضحى 19900 جنيه شامل جميع الوجبات والسناكس والمشروبات.

- منتجع وسبا جراند روتانا:

يقع هذا المنتجع من فئة الـ 5 نجوم على الشاطئ في شاركس باي بخليج القرش، وتحيط به الحدائق الاستوائية الفسيحة ذات شلالات المياه وأشجار النخيل، ويضم شاطئ خاص ومسبح ضخم على طراز البحيرة وسبا.

وخلال عيد الأضحى، يبلغ سعر الغرفة للفرد الواحد 5700 جنيه شامل جميع الوجبات والسناكس والمشروبات.

اقرأ أيضًا: أسعار الساحل الشمالي في عيد الأضحى

Advertisements

- Sunrise Diamond Beach Resort

يقع صن رايز دايموند بيتش ريزورت ذات الـ5 نجوم على هضبة أم السيد ويحتوي على شاطئ خاص، ويتميز مكان الإقامة بوجود 4 مطاعم و3 مسابح بما في ذلك مسبح منتزه مائي ومدرسة لتعليم الغوص،

يقع صن رايز دايموند بيتش ريزورت على بعد 20 كم من مطار شرم الشيخ الدولي، سعر الفندق خلال ثلاث ليالي وأربع أيام عيد الأضحى لشخص واحد بالغ شامل جميع الوجبات والسناكس والمشروبات 6300 جنيه.

- فندق نعمة بلو:

يتمتع الفندق ذات الـ3 نجوم بخليج نعمة بموقع مميز، حيث يقع على بعد بضع دقائق فقط سيرًا على الأقدام من الشواطئ الرملية لخليج نعمة.

وسعر الفندق خلال ثلاث ليالي وأربع أيام عيد الأضحى لشخص واحد، يشمل جميع الوجبات والسناكس والمشروبات 2600 جنيه.

اقرأ أيضا: أسعار فنادق الغردقة في عيد الأضحى

- سافوي شرم الشيخ:

يقع هذا المنتجع المصنف 5 نجوم على الشاطئ مباشرة في وسط ميدان سوهو اسكوير، ويتميز بمناطق مجاورة استوائية مورقة وغرف فاخرة، كما تشمل المرافق 5 مسابح وأنشطة الرياضات المائية، بما في ذلك الغطس والغوص.

سعر الفندق خلال ثلاث ليالي وأربع أيام عيد الأضحى لشخص واحد شامل جميع الوجبات والسناكس والمشروبات 5500 جنيه.