أسرار نيكول كيدمان للعناية بالبشرة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 19 يوليو 2019 04:36 مساءً - نيكول كيدمان هي إحدى الممثلات التي يبدين أصغر بكثير من عمرهن الحقيقي، وهي وقد أصبحت تبلغ الـ52 من العمر اليوم، تبدو أكثر شباباً من أي وقت مضى، وذلك يعود الى روتين العناية بالبشرة الذي تتبعه منذ زمن وحتى اليوم، والذي يعود إليه الفضل في حفاظها على بشرة شابة، مشرقة، ندية ولا تشوبها شائبة.

نيكول كيدمان



تنظيف البشرة

تواظب النجمة نيكول كيدمان بشكل يومي، على تنظيف بشرتها من مستحضرات المكياج قبل الخلود الى النوم، وذلك بواسطة مناديل التنظيف، فهي سريعة وسهلة، وهي تعتبرها خياراً رائعاً أثناء السفر.



حماية البشرة من أشعة الشمس

نظراً الى بشرتها البيضاء الحساسة والرقيقة، تعتبر نيكول كيدمان أن استخدام الواقي الشمسي ضروري جداً لحماية بشرتها من أضرار أشعة الشمس، التي تؤدي بالدرجة الأولى الى ظهور علامات التقدم في السن بشكل مبكر، وهي تستخدم تحديداً الواقي الشمسي Neutrogena Ultra Sheer Dry-Touch Sun-screen Broad Spectrum SPF100+. إضافة الى ذلك، تستخدم كيدمان الفيتامين C على بشرتها فهو يؤمن لها الحماية على المدى الطويل.

بشرة شابة



استخدام كريم مضاد للشيخوخة

تؤكد نيكول كيدمان أنها تستخدم الريتينول كروتين عناية ليلي بالبشرة، فهي تحرص على استخدام كريم Neutrogena Rapid Wrinkle ، الذي يمتلك قدرة عالية على إصلاح التجاعيد والخطوط الدقيقة. وتقول كيدمان، أن بعض النساء يعتقدن أن الريتينول يسبب الجفاف للبشرة، وهذا الاعتقاد خاطئ في رأيها.



تدليك البشرة

تعتبر نيكول كيدمان، أن التدليك هو المفتاح السحري للحفاظ على بشرة شابة ومشرقة، والتخلص من الإجهاد والتعب اللذين يؤثران سلباً على مظهر البشرة. وتستعين في ذلك بمتخصصين في التدليك، كما أنها تعمل على تدليك بشرتها من وقت الى آخر بالزيوت الطبيعية المعطرة، التي تشعرها بالراحة وتخلصها من التوتر والتعب.

Rapid Wrinkle Face Cream



تناول الخضار والفواكه

تواظب النجمة نيكول كيدمان على استهلاك الكثير من الفواكه والخضار النيئة، فهي تعتبرها كنزاً كبيراً من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة المفيدة للبشرة، والتي تساهم في مكافحة التجاعيد المبكرة والخطوط الدقيقة، وتمنحها بشرة صحية نضرة. إضافة الى ذلك، تحرص نيكول كيدمان على أخذ قسط واف من النوم يومياً، فذلك يريح البشرة ويخلصها من الإجهاد والتوتر، ويكافح ظهور الهالات السوداء والانتفاخات تحت العين. كما تحرص على شرب الكثير من الماء والسوائل التي تجعل بشرتها ندية ورطبة على الدوام.

Advertisements

تابعي أيضاً:

فيديو: لن تصدقوا تكلفة اهتمام سيرينا وليامز ببشرتها مساءً

وصفات مجربة فعالة لترطيب وتفتيح يديكِ في الصيف

ماسك للوجه للتخلص من حب الشباب ..فيديو