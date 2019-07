كيفية اختيار لون المناكير بحسب درجة لون البشرة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 19 يوليو 2019 04:36 مساءً - لأنّ ألوان المناكير في تزايد، حيث تطلق منها الدور العالمية مجموعات كاملة في كل موسم وبتدرجات عديدة، يمكن بالتالي الحصول على تركيبات جمالية ورسمات مختلفة تزيّن الأظافر باطلالات جريئة أو ناعمة، بحسب ما ترغبين.



إليكِ في ما يلي كيف تتقنين لعبة اختيار التدرجات والألوان الأنسب للون بشرتِك.



كيفية تحديد لون المناكير الأنسب لكل بشرة

اختيار لون المناكير بحسب لون البشرة



لمعرفة أيّ لون مناكير تختارين ويكون الأنسب لكِ، عليكِ أولًا تحديد لون بشرتِك، ما إذا كانت فاتحة أو متوسطة أو برونزية، أو داكنة، ومن ثم اختيار تدرجات المناكير المناسبة لكِ...



المناكير المناسب للبشرة الفاتحة

اختيار لون المناكير بحسب لون البشرة



تميل البشرة الفاتحة أكثر إلى تدرجات اللون الزهري والوردي، على عكس البشرة الدافئة التي تناسبها أكثر الألوان ذات القاعدة الصفراء. جرّبي اختيار الألوان الزاهية أيضًا التي تمدّ بشرتكِ الفاتحة، بنغمات أنثوية مفعمة بالنعومة والرومانسية، كالأخضر والأزرق والبرتقالي، وتلك التي تحيي لون البشرة الشاحبة. كما يبدو الأحمر التوتي الكلاسيكي مميزًا لأوقات المساء، وكذلك الأحمر الداكن والعميق. ولكن عليكِ تجنّب اللون الأسود الذي يجعل لون بشرتكِ الفاتحة، أكثر بروزًا وأقل جمالًا، بسبب التضارب الكبير بين اللونين.



المناكير المناسب للبشرة المتوسطة

اختيار لون المناكير بحسب لون البشرة



تُعرف البشرة المتوسطة أيضًا، بالبشرة الحنطية، وتعدّ صاحبة هذه البشرة محظوظة جدًّا، لأنّ أغلب الألوان والنغمات تليق بها، أيًّا كانت المناسبة التي سترتادها. اِبحثي عن النغمات التي تميل أكثر إلى اللون الخوخي أو الالوان الحيادية النيود، وأيضًا الأحمر الكرزي والبرغندي العميق، وكذلك النغمات الميتاليك مثل الفضي والذهبي.



المناكيرالمناسب للبشرة الداكنة

اختيار لون المناكير بحسب لون البشرة



ليس بالضرورة أن تعتمد صاحبات البشرات الداكنة ألوان المناكير الفاتحة، بل العكس صحيح، حيث إنّ الألوان العميقة والداكنة التي تحتوي على لمعان، تُعتبر من أجمل ألوان المناكير على البشرة السمراء. اتجهي أكثر نحو اختيار الألوان الفاقعة والصارخة، كالأحمر والبرتقالي والفوشيا، فهي ستعزز من جمال ورقيّ بشرتكِ الداكنة.



تعرّفي إلى أجمل ألوان مناكير صيف 2019 واختاري منها اللون الأنسب للون بشرتِك

Bobbi Brown Nail Polish in Pomodoro

Chanel Le Vernis Techno Bloom in Bleached Mauve

Christian LouboutinNail Color - Rouge Louboutin

Christian Louboutin 'The Pops' Nail Colour Baraboum

Chanel Daffodil Yellow

Deborah LippmannNail Polish - Purple Rain

Nails Inc. Foiling in Love Space Cadet Nail Polis

OPI I'm Not Really A Waitress Nail Lacquer Collection in Cajun Shrimp

OPI V-I-Pink Passes

Smith & Cult Nail Polish - Psycho Candy

Tom Ford Nail Polish - African Violet

Tom Ford Nail Polish – Bitter

Advertisements

?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

إقرئي أيضاَ

مناكير أظافر جريء من وحي نيكي ميناج

تألقي بصيحة أظافر الجيلي المميزة في صيف 2019

رسومات أظافر تناسب صيحات هذا الموسم