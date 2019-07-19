كيفية اختيار لون المناكير بحسب درجة لون البشرة

- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 19 يوليو 2019 04:36 مساءً - لأنّ ألوان المناكير في تزايد، حيث تطلق منها الدور العالمية مجموعات كاملة في كل موسم وبتدرجات عديدة، يمكن بالتالي الحصول على تركيبات جمالية ورسمات مختلفة تزيّن الأظافر باطلالات جريئة أو ناعمة، بحسب ما ترغبين.
إليكِ في ما يلي كيف تتقنين لعبة اختيار التدرجات والألوان الأنسب للون بشرتِك.
كيفية تحديد لون المناكير الأنسب لكل بشرة
لمعرفة أيّ لون مناكير تختارين ويكون الأنسب لكِ، عليكِ أولًا تحديد لون بشرتِك، ما إذا كانت فاتحة أو متوسطة أو برونزية، أو داكنة، ومن ثم اختيار تدرجات المناكير المناسبة لكِ...
المناكير المناسب للبشرة الفاتحة
تميل البشرة الفاتحة أكثر إلى تدرجات اللون الزهري والوردي، على عكس البشرة الدافئة التي تناسبها أكثر الألوان ذات القاعدة الصفراء. جرّبي اختيار الألوان الزاهية أيضًا التي تمدّ بشرتكِ الفاتحة، بنغمات أنثوية مفعمة بالنعومة والرومانسية، كالأخضر والأزرق والبرتقالي، وتلك التي تحيي لون البشرة الشاحبة. كما يبدو الأحمر التوتي الكلاسيكي مميزًا لأوقات المساء، وكذلك الأحمر الداكن والعميق. ولكن عليكِ تجنّب اللون الأسود الذي يجعل لون بشرتكِ الفاتحة، أكثر بروزًا وأقل جمالًا، بسبب التضارب الكبير بين اللونين.
المناكير المناسب للبشرة المتوسطة
تُعرف البشرة المتوسطة أيضًا، بالبشرة الحنطية، وتعدّ صاحبة هذه البشرة محظوظة جدًّا، لأنّ أغلب الألوان والنغمات تليق بها، أيًّا كانت المناسبة التي سترتادها. اِبحثي عن النغمات التي تميل أكثر إلى اللون الخوخي أو الالوان الحيادية النيود، وأيضًا الأحمر الكرزي والبرغندي العميق، وكذلك النغمات الميتاليك مثل الفضي والذهبي.
المناكيرالمناسب للبشرة الداكنة
ليس بالضرورة أن تعتمد صاحبات البشرات الداكنة ألوان المناكير الفاتحة، بل العكس صحيح، حيث إنّ الألوان العميقة والداكنة التي تحتوي على لمعان، تُعتبر من أجمل ألوان المناكير على البشرة السمراء. اتجهي أكثر نحو اختيار الألوان الفاقعة والصارخة، كالأحمر والبرتقالي والفوشيا، فهي ستعزز من جمال ورقيّ بشرتكِ الداكنة.
تعرّفي إلى أجمل ألوان مناكير صيف 2019 واختاري منها اللون الأنسب للون بشرتِك
Bobbi Brown Nail Polish in Pomodoro
Chanel Le Vernis Techno Bloom in Bleached Mauve
Christian LouboutinNail Color - Rouge Louboutin
Christian Louboutin 'The Pops' Nail Colour Baraboum
Chanel Daffodil Yellow
Deborah LippmannNail Polish - Purple Rain
Nails Inc. Foiling in Love Space Cadet Nail Polis
OPI I'm Not Really A Waitress Nail Lacquer Collection in Cajun Shrimp
OPI V-I-Pink Passes
Smith & Cult Nail Polish - Psycho Candy
Tom Ford Nail Polish - African Violet
Tom Ford Nail Polish – Bitter
?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>
إقرئي أيضاَ
مناكير أظافر جريء من وحي نيكي ميناج
تألقي بصيحة أظافر الجيلي المميزة في صيف 2019
رسومات أظافر تناسب صيحات هذا الموسم
كانت هذه تفاصيل خبر كيفية اختيار لون المناكير بحسب درجة لون البشرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.