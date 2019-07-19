تسريحات شعر قصير لاطلالة عصرية

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 19 يوليو 2019 04:36 مساءً - لكلّ طول شعر ميزاته الجمالية، وتسريحات شعر تتناسب مع طوله وكثافته. ولا تكتمل أناقة المرأة إلا بشعر جذّاب، وكذلك تسريحة مميزة، شريطة معرفة كيفية اختيار التسريحة المناسبة التي تُبرز جمال الوجه. ولكن، الكثير من النساء اللواتي يتمتّعنَ بشعر قصير، يعتقدن أنه لا توجد تسريحات شعر جذابة تتناسب مع طول شعرهنّ. ولكن، هذا الاعتقاد خاطئ؛ إذ بإمكانهنّ اعتماد العديد من تسريحات للشعر القصير، مميّزة وغير تقليدية. لذا، "الخليج 365.نت" اختار لكِ باقة من أجمل تسريحات للشعر القصير، التي تناسب شعركِ القصير، وتحويل تسريحات شعركِ القصير التقليدية، إلى تسريحات مفعمة بالحياة.



تسريحات شعر قصير بالصور

اجمل تسريحات للشعر القصير



1-تسريحة شعر قصير عصرية

إذا كنتِ تتمتعين بشعر قصير، وترغبين في الحصول على أحدث تسريحات الشعر القصير تناسب اطلالتكِ العصرية الكاجوال، لا تتردّدي في اعتماد هذه التسريحة:

تسريحة شعر قصير مع غرّة جانبية



2-تسريحة شعر قصير ويفي

مما لا شك فيه أنّ تسريحات الشعر الويفي، هي صيحة رائجة في موضة الشعر، وما زالت رائجة لهذا الموسم. يمكنكِ اعتماد هذه التسريحة لاطلالتكِ النهارية أو حتى المسائية.

تسريحة ويفي عصرية للشعر القصير



3-تسريحة شعر مزيّنة باكسسوار جانبي

إذا كان شعركِ قصيرًا للغاية، يمكنكِ تركه كما هو، منسدلًا على وجنتيكِ، أو قومي بوضع أحد جوانبه خلف أذنكِ وزيّني شعركِ باكسسوار أنيق.

تسريحة شعر مزينة باكسسوار جانبي لاطلالة مسائية



4-تسريحة شعر قصير مع غرة

يفضّل تسريح الشعر القصير بتسبيله، مع اعتماد الغرّة على أحد الجانبين أو على طول واحد، لتغطية كامل الجبهة.

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تسريحة شعر قصير مع غرة امامية كثيفة



5-تسريحة للشعر القصير كيرلي عريض

يمكنكِ اعتماد تسريحات للشعر القصير على شكلٍ مجعّد أو بتموّجات كثيفة، إذا كنتِ تملكين الجرأة لتجربة "لوكات" عصرية وجريئة.

تسريحة شعر باسلوب الويفي العريض لاطلالة مفعمة بالأنوثة



طرق العناية بالشعر القصير



للحفاظ على صحة ولمعان شعرِك، عليكِ الاهتمام والعناية به من خلال استخدام الوصفات الطبيعية كعلاج للشعر، وإمداده بالقوة والصحة المطلوبة، وإليكِ وصفة زيت الزيتون مع زيت حبة البركة، للعناية بالشعر القصير:

خلطة طبيعية للعناية بالشعر القصير

خلطة زيت الزيتون مع زيت حبة البركة



المكونات:

فنجان من زيت الزيتون

نصف فنجان زيت حبة البركة

ملعقة كبيرة من حبة بركة مطحونة ناعمة

ملعقة صغيرة من الزعتر



طريقة التحضير:

تُطحن حبة البركة والزعتر، ويُدهن الشعر بزيت حبة البركة مع شرب كوب شاي حبة البركة، وأكل الزعتر بزيت الزيتون، فإذا استمر على هذه الطريقة أسبوعين يلاحظ الطول في الشعر.

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