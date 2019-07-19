4 طرق للتخلص من الهاموش

يكثر الهاموش خلال فصل الصيف بسبب الحرارة المرتفعة، ويغزو البيوت ويصبح التخلص منه بشكل آمن أمرا شاقا، إلا أنه هناك بعض الطرق التي يمكنك تطبيقها، والتي من شأنها أن تخلصك من الهاموش تماما، بحسب موقع "هانكر".

الشبكة

تطبيقا لمقولة الوقاية خير من العلاج، وضع شبكة على المنافذ والبلكونات، تمنع دخول الهاموش من الأساس، أو على الأقل الحد من أعداده.

أوعية خل التفاح

يوضع القليل من خل التفاح في وعاء ويضاف قطرتين من منظف الصحون السائل إلى الخل، وتوضع حول النوافذ والبلكونات، مع وجود واحدة على الأقل في كل غرفة بها هاموش.

ينجذب البعوض إلى السائل ويموت أثناء محاولة الهبوط، يجب استبدال الخل والخلطات المنظفة كل بضعة أيام من أجل صيد المزيد من الهاموش.

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زيت الصنوبر

تنقع قطعة من القماش في زيت الصنوبر، وتوضع الأقمشة أعلى جميع النوافذ لصد الهاموش في المنتصف للمساعدة في ضمان صد الرائحة للبعوض، وكذلك فوق الأبواب والبلكونات.

المبيدات

استخدمي مبيد داخلي مصنوع من البيريثرين، واستخدمي طارد الحشرات على جسمك عندما تكونين في المنزل لصد البعوض والهاموش.

سيوفر كل من خياري المبيدات الحشرية حلولًا مؤقتة لمشكلة الهاموش الداخلية، لذا فإن منع مزيد من الهاموش من الدخول إلى المنزل أمر ضروري.

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