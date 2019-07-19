صور.. حالة نادرة.. ولادة طفلة بـ3 رؤوس في الهند

شهدت ولاية أوتار براديش الهندية، ولادة طفلة بـ"ثلاثة رؤوس"؛ أصابت الأطباء الذين أشرفوا على عملية ولادتها بحيرة شديدة.

وبحسب ما ذكرته "روسيا اليوم"، فإن الطفلة ذات الثلاثة رؤوس، لها نتوءان كبيران يتشكلان من خلف جمجمتها، وهي عيوب خلقية نادرة تعرف باسم "القيلة الدماغية"، ويطلق عليها اسم "القحف المشقوق" (encephaloceles).

ولم تواجه ولادة الطفلة، التي لم يتم الكشف عن هويتها، أي مضاعفات أثناء فترة الحمل، إلا أنها عانت من ألم شديد في الفترة التي سبقت المخاض.

وأوضح الأطباء أنهم سيجرون فحص بالرنين المغناطيسي لتحديد الحالة الطبية التي تسببت في حدوث هذا الخلل.

وعلق راجيش ثاكور، كبير المشرفين الطبيين، في مستشفى المقاطعة: "هذه حالة طبية نادرة للغاية، جسم الطفلة لم يتطور بالكامل، وسنقوم بإجراء تصوير بالرنين المغناطيسي ثم نجري لها عملية جراحية لفصل الرؤوس".

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ورغم ندرة هذه الحالة، إلا أن تقارير طبية أفادت عن أطفال آخرين يولدون بأكثر من رأس، خاصة في الدول الأفريقية.

ويعرف هذا النوع من العيوب بأنه عبارة عن تشوه خلقي قد يؤدي إلى غلق الأنبوب العصبي أثناء النمو الجنيني، بحيث لا يتشكل جزء من الجمجمة بشكل صحيح، لهذا يكون جزء من أنسجة المخ والهياكل المرتبطة به خارج الجمجمة.

وغالبا ما يكون معدل البقاء على قيد الحياة عند الإصابة بهذا العيب، منخفضًا، حيث تشير التقارير إلى أن الأطفال الذين يتم تشخيص إصابتهم بـ"القيلة الدماغية"، لديهم معدل بقاء بنسبة 55%.

ويصبح معدل البقاء على قيد الحياة أقل مع وجود مضاعفات أخرى مثل العيوب والمتلازمات، كما أن 75% من أولئك الذين يبقون على قد الحياة، يعانون من درجات متفاوتة من العجز العقلي.

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