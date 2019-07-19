5 أكلات تقلل الشعور بالرطوبة

تمر مصر بموجة حارة حيث يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أنَّ يستمر طقس حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا لطيف ليلًا حتى أغسطس.

ولحصول جسمك على الترطيب اللازم، يمكن تناول عدد من الأكلات التي تقلل من الإحساس بالرطوبة، بحسب موقع "باستل".

السمك

الأسماك الدهنية مثل السلمون والرنجة والتونة والسلمون المرقط تحتوي على كميات كبيرة من أحماض أوميجا 3 الدهنية، والتي تساعد على الحفاظ على الرطوبة.

وتشمل أعراض نقص أوميجا 3 الجلد الجاف، لذلك تناول الأسماك وغيرها من الأطعمة الغنية بالأوميجا 3 مثل بذور الكتان للحفاظ على رطوبة بشرتك.

المكسرات

المكسرات هي الوجبات الخفيفة الصحية الموصى بها كمصادر ممتازة للبروتينات والمواد المغذية، لكنها أيضًا رائعة لمنع جفاف البشرة.

المكسرات غنية أيضًا بفيتامين E، الذي طالما جرى وصفه بأنه منقذ للعناية بالبشرة. فيتامين E يحمي الجلد من تلف الخلايا المؤكسدة، ومثل أحماض أوميجا 3 الدهنية ، يحمي حاجز الجلد من التلف الخارجي مثل الأشعة فوق البنفسجية.

الأفوكادو

غني بفيتامين E وأكثر من 20 من الفيتامينات والمعادن، ومضادات الأكسدة.

الثمرة غنية أيضًا بالدهون غير المشبعة الأحادية، والتي لا تبقي البشرة رطبة فحسب، بل تقلل الالتهاب.

الأفوكادو صحي لجسمك، من الداخل والخارج، مما يجعل هذا هو السبب في احتواء العديد من أقنعة الوجه على الفاكهة كمكون رئيسي.

Advertisements

يوصى بشدة باستخدام الأفوكادو لأنها تحتوي على الأحماض الدهنية غير المشبعة الأحادية، والتي يمكن أن تساعد أيضًا في خفض نسبة الكوليسترول في الدم، وتحسين وظيفة الأوعية الدموية، والمساعدة في تنظيم مستويات الأنسولين والسكر في الدم.

البطاطا الحلوة

تحتوي البطاطا اللذيذة على وفرة من فيتامين أ، وهو أحد أهم العناصر الغذائية للوقاية من البشرة الجافة. تساعد مضادات الأكسدة هذه في إصلاح تلف الأنسجة وتساعد في الحفاظ على صحة البشرة.

تسمى أحيانا البطاطا الحلوة مرطبات بسبب قدرتها على شفاء الجلد ومساعدته على الاحتفاظ بالرطوبة.

زيت الزيتون

يحتوي زيت الزيتون على فيتامين E، والدهون غير المشبعة أحادية، والأحماض الدهنية أوميجا 3، ما يجعله قوة غذائية عندما يتعلق الأمر ببشرتك.

يمكن أن يساعد هذا الزيت الصحي على حماية بشرتك من الأشعة فوق البنفسجية، والحماية من الأمراض الجلدية مثل الجفاف والأكزيما.

الخيار

يحتوي الخيار على فيتامين (أ) وفيتامين (ج)، وكلاهما يعمل على المساعدة في تهدئة البشرة ومحاربة الضرر، بما في ذلك الجفاف.

ناهيك عن أن الخيار يحتوي على واحدة من أعلى النسب المئوية للمحتوى المائي، والتي يمكن أن تساعد على بقاء البشرة رطبة.

​