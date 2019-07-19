أحدث صيحات السكارف للمحجبات في الأسواق

يعد السكارف هي قطعة الاكسسوار الوحيدة المميز الذي تسعى كثيرا من المحجبات للاهتمام به وذلك نظرا لكونه هو الظاهر وهو رمز الاحتشام لها.

تنوعت العلامات التجارية الخاصة بإنتاج السكارف للمحجبات ما بين علامات تهتم بتقديم ما هو مناسب وعصري من خلال اللون أو المقاس وكذلك الحجم المناسب فضلا عن النقشة إذا كانت مزينة بالزهور أو البولكا دوت أو بستايل الـdirty لوك.



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