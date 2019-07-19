بالصور- "مجعد أو انسياني".. إليك أحدث قصات شعر للرجال لصيف 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آية شطوري:

يهتم عدد كبير من الشباب بأبرز صيحات الموضة التي تخص أجدد تسريحات الشعر واللحية والشارب، وخصوصًا شكل تصفيفة الشعر التي تناسب الأجواء الصيفية مثل البحر والتنزه ليلاً، والظهور بشكل منفرد وأنيق.

في السطور التالية يقدم "الخليج 365" أبرز تصفيفات شعر للرجال تناسب الأجواء الصيفية 2019، حسب ما جاء بموقع "menshairstyletrends" المتخصص في العناية بتصفيفات شعر الرجال:

- الشعر المفرغ (Skin Fade + Hair Design):

تسريحة مناسبة جدًا للشباب، وتعطيك نوعًا من الجراءة والحيوية، خصوصًا على الشاطئ؛ لأنها تعطى للشعر مساحة بالتنفس، وتناسب أصحاب الوجه الدائري.

- الشعر الأسفنجي المجعد (Skin Fade + Sponge Curls):

قصّة الشعر المجعد والذي يشبه الأسفنجة تناسب أصحاب البشرة الفاتحة والسمراء، وتناسب الوجه الطويل.

- الشعر المموّج (waves):

إذا كنت تجد شعرك المجعد يسبب لك الإحراج فيمكن أن تصفيفه عند بتسريحة الشعر المموّج القصيرة، التي تمنحك مظهرًا مميزًا على البحر وعند التنزه ليلًا.

- تقصير الشعر من الخلف:

تعتبر تصفيفة الشعر هذه جذابة، خصوصًا مع وجود شعر اللحية والشارب وتناسب الوجه الدائرية والبيضوية والمثلثة، ويتم فيها تقصير الشعر الخلفي وتطويل القصة الأمامية.

- الشعر البامب (Short Pomp + Undercut):

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قص الجانبين وتخفيفها يجعل اللوك أكثر جاذبية، لكنه يناسب أكثر الإطلالات الكلاسيكية، إذا كنت تفضل الجلوس على المسبح والتأمل فهو الافضل لأنه يحتاج مزيد من الاهتمام والتجفيف بواسطة الحرارة.

- Combover:

تسريحة منتشرة إلى حدٍ كبير بين الشباب، وتُعتبر الأكثر سهولة في التمشيط، وتعطي مظهرًا حيويًا ومتألقًا.

- Side Part Haircut:

تصفيفة شعر جيدة للشكل الشبابي الكلاسيكي، وتناسب ذوات الوجه الدائري، والبشرة البيضاء.

- Faded Wave:

لتلاشي أمواج الشعر والتجاعيد الواسعة التي قد تنتج بسبب الحرارة والرطوبة، اعتمد تسريحة تخفيف الجانبين على درجة "الزيرو" وتزايد الشعر عند منتصف الرأس. وهي تناسب أصحاب البشرة البيضاء.

- Side Pomp + Undercut:

قصة شعر تناسب الأجواء الحارة لصيف 2019، وهي تناسب أيضا السهرات الليلة الصيفية وشكل اللحية الطويلة.

- Fro Hawk + Burst Fade:

للرجال أصحاب التجعيد الدقيقة فيمكن أن تقوم بتخفيفه من الجانبين مع شكل بسيط مع بعض الأشكال الجانبية التي تعطي شكلًا أنيقًا.