بالفيديو.. دينا الشربيني في أحضان عمرو دياب بعد الإعلان عن ألبومه الجديد

بأزياء صيفية فاتحة اللون، ظهرت الفنانة دينا الشربيني مع النجم عمرو دياب، خلال إحيائه لحفل زفاف، بحضور الفنانة السورية أصالة نصري، وابنتها شام الذهبي، مساء أمس.

"في حاجات مش ممكن تستخبى ما بين أتنين أحبة".. كلمات من أغنية "ده لو أتساب"، دندنها "الهضبة" خلال حفل الزفاف، أثناء احتضانه لـ"الشربيني"، كما أنها تفاعلت مع بقية أغانية بالتصفيق والغناء أيضا، وفقا لمقاطع فيديو نشرتها "شام"، عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام.

قدم "الهضبة" مقطع من أغنية جديدة ضمن ألبومه الجديد "أنا غير" المقرر طرحه خلال صيف 2019.

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العديد من الأغاني، قدمتها الفنانة السورية أصالة خلال الحفل، بالإضافة إلى غنائها "ده لو أتساب" مع عمرو دياب، وسط تشجيع الحضور.

وخلال الحفل، ارتدت "دينا" فستان برتقالي طويل، غير منقوش وبدون أكمام، مع تسريحة شعر "كيرلي"، فيما اختار "دياب" إطلالة "سيمي فورمال"، وارتدت "أصالة" فستان "بيبي بلو" واسع مزود بحزام أسود رفيع، من توقيع مرمر حليم.

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وخلال الساعات الماضية، تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المواد المصورة، التي حققت انتشارا واسعا، فضلا عن مئات التعليقات، أبرزها: "إزاي خليته يحبك كده يا دينا"، و"أحلى هضبة في الدنيا"، و"هتنزل الألبوم أمتى".

يشار إلى أن عمرو دياب ودينا الشربيني، نشرا صورة تجمعها سويا الشهر الماضي، ظهرا خلالها بملابس سهرة رسمية أثارت الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، جعلت البعض يتساءلون عن حقيقة زواجهما، بعد أن نشرها الهضبة.

وقالت مصادر مقربة من المطرب عمرو دياب، إنه لم يتزوج الفنانة دينا الشربيني رسميا حتى الآن، مشيرة إلى أنه ما زال متزوجا من زينة عاشور.

وأضافت المصار أن سجل عمرو دياب المدني، يظهر أنه تزوج مرتين، الأولى من الفنانة شيرين رضا وتاريخ انفصالهما عام 1994، والأخرى زينة عاشور.

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