طريقة تجفيف العنب وفوائده

خطوات تجفيف العنب تبدأ من اختيار حبات العنب المناسبة للتجفيف، والتي يجب أن تكون قوية ومتماسكة، مع العلم بأنه من الممكن استخدام العنب الأخضر أو الأحمر، ولتجفيفه عدد من الفوائد، أهما زيادة خصوبة الرجال، كما أنه يستخدم في تحضير الأكلات الحلوة، وكذلك الحادقة مثل الأرز بالمكسرات.

يجب التخلص من السيقان الطويلة الملتصقة بالعنب، مع الحرص على عدم إزالتها بشكل كلي، وذلك لأنها تلعب دورا ضروريا في حماية العنب من العفن أثناء تجفيفه.

فوائد العنب المجفف

العنب المجفّف أو ما يُعرف بالزبيب، الناتج عن عمليّة التجفيف لحبيبات العنب الطازجة، له فوائد تنعكس ايجاباً على صحّة وسلامة الإنسان، ويُذكر أنّ أجود أنواع الزبيب هي ذات اللون الأصفر والحجم الكبير والخالي من البذور.

من فوائد الزبيب أنه يحتوي على كميات كبيرة من فيتامين Vitamin B complex كالثيامين و البايريدوكسين و الرايبوفلافين و البانتوثينيك أسيد التي تساعد في تكوين كرات الدم الحمراء و تحمي من الأنيميا و التهابات الأعصاب.

ويوجد به أيضا مادة ريسيرفراترول Reservratrol والذي تحارب بقوة العدوات الفيروسية و الفطرية.

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كما أنه يزيد الخصوبة عند الرجال و ذلك لوجود مادة الأرجنين Arginine والتي تساعد في زيادة حركة الحيوانات المنوية، ما يؤدي إلى زيادة قدرة الرجال على الإخصاب و التلقيح.

طريقة تجفيف العنب

غسل حبات العنب جيداً، ثم وضعها في مصفاة أو فوق قطعة مصنوعة من الخشب، وهنا يجب أن يكون الوعاء المستخدم به فتحات للتهوية حتى يتجفف العنب بشكلٍ كامل.

وضع العنب في الخارج، حيث يجب أن يكون المكان مشمساً وحاراً، وفي حالة وجود ضباب أو رطوبة في الخارج خلال ساعات الليل، فإنه يفضل وضعه بالداخل لليوم التالي.

ترك الحبات تحت الشمس لفترة تتراوح بين ثلاثة إلى خمسة أيام حتى تجف تماماً، مع تقليبها بين فترة وأخرى لتجف من كافة الجوانب.

تخزين العنب في وعاء محكم الإغلاق، وتناوله حسب الرغبة.

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