قدمت الشيف زينب مصطفى، طريقة عمل طاجن عكاوي، من خلال برنامجها "بالصحة والراحة" المذاع على قناة "CBC سفرة"، وهي من الطواجن المغربية التي يمكن تحضيرها في المنزل. مقادير عمل طاجن العكاوي كيلو عكاوي. 2 بصلة شرائح. 2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم. 2 ثمرة طماطم مقشرة مفرومة بدون بذر. ملعقة كبيرة بقدونس مفروم. 2 فص حبهان. ملعقة صغيرة جوزة الطيب. ملعقة صغيرة فلفل أسود. 2 فص ثوم مفروم. Advertisements ربع ملعقة صغيرة ورق لورا مطحون. ملعقة صغيرة كمون ناعم. ملعقة صغيرة بهارات لحم. سمنة. زيت زيتون. نصف لتر ماء. طريقة عمل طاجن العكاوي يشوح البصل في الزيت والسمنة على النار. تضاف قطع اللحم ويقلب الخليط. تضاف الطماطم والبصل والكرات والبقدونس والثوم. يضاف ورق اللورا والكمون وجوزة الطيب والحبهان والبهارات​. ​

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