الإفتاء تجيب على حكم تعويض الصلاة المتروكة في فترة الحيض

ردت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي، على سؤال أحد المتسائلين، حول قضاء الحائض للصلاة، التي تركتها أثناء فترة الحيض.
وعبر الموقع الرسمي، أجابت دار الإفتاء في الفتوى التي حملت رقم 2982، بأن اتفاق الفقهاء جاء على عدم صحة الصلاة من الحائض، إذ الحيض مانع من صحتها، كما أنه يمنع وجوبها، ويحرم عليها أداؤها، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبَرت فاغسلي عنك الدم وصلي".
وتابعت دار الإفتاء بأن المرأة لا تقضي ما يفوتها من صلاة في أثناء الحيض؛ فعن معاذة رضي الله عنها أَن امرأة سألت عائشة رضي الله عنها فقالت: أتقضي إحدانا الصلاةَ أَيام محيضها؟ فقالت عائشة رضي الله عنها: "أحروريّة أَنت؟ قد كانت إحدانا تحيض علَى عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم، ثم لا تؤمر بقضاء" متفق عليه.
وقال العلامة ابن المنذر في "الإجماع": وأجمعوا على أن الحائض لا صلاة عليها في أيام حيضتها، فليس عليها القضاء.
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