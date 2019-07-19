فوائد لا تتوقعها لعصير الخيار.. إليك طريقة التحضير

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

يعتبر عصير الخيار من أكثر عصائر الخضراوات فائدة لصحتك ولجمالك، فما هي فوائد عصير الخيار؟ وما هي طريقة تحضيره؟ وكيف تستطيع الحصول على الفوائد الكاملة منه؟

بحسب جريدة البيان، من الممكن تناول عصير الخيار النقي أو خلطه مع خضراوات أخرى للحصول على فوائد عديدة ورائعة للصحة، وسوف نستعرض فيما يلي كافة المعلومات الهامة حول هذا المشروب السحري، بحسب ويب طب:

1- غني بالمواد الغذائية الهامة

إن تناول عصير الخيار يومياً بانتظام يساعد على تزويدك بالعديد من العناصر الغذائية الهامة، مثل:

فيتامين أ: إذ يساعد عصير الخيار على تزويد الجسم بما يقارب 86-109 وحدة من فيتامين أ الهام لصحة العيون والعظام والخلايا والبشرة!

فيتامين ك: يحتوي عصير الخيار على نسبة عالية من فيتامين ك الهام لصحة العظام والأسنان وتقوية الدورة الدموية والسيطرة على مستويات سكر الدم.

الألياف الغذائية: تساعد الألياف الغذائية المتواجدة في عصير الخيار على تحسين الهضم ومكافحة أمراض القولون والبواسير!

2- إعادة توازن الهرمونات

تساعد محتويات عصير الخيار التغذوية الغنية على إعادة التوازن لأي خلل حاصل في الهرمونات سببته مشاكل الغدة الدرقية، ولكن بالطبع هذا لا يغني عن استشارة الطبيب.

3- تعزيز صحة جهاز الدوران

يساعد عصير الخيار على تحسين صحة جهاز الدوران بعدة طرق، وهذه أهمها:

تسريع تجلط الدم، الأمر الذي يساعد بشكل خاص الأشخاص المصابين بمشاكل نزف الدم ونزيف اللثة أو حتى بطء التئام الجروح.

خفض مستويات الكولسترول الضار، إذ وجدت بعض الدراسات أن بذور الخيار المتواجدة في داخل الثمرة والتي تدخل في تكوين عصير الخيار تساعد على خفض الكولسترول الضار وزيادة الكولسترول الجيد.

4-نضارة البشرة

الخيار مصدر رائع للسيليكا والتي هي أحد أهم معادن الجمال! لذا فمن الممكن الاستفادة من محتويات الخيار الغذائية عبر تطبيق شرائح الخيار موضعياً على البشرة وكذلك عبر شرب عصير الخيار يومياً بانتظام.

كما يحتوي عصير الخيار على مواد تقاوم بطبيعتها أي تورم أو احمرار في الجلد، ما يجعل فوائد هذا العصير بالفعل رائعة وسحرية.

5- تعزيز المناعة

يعمل عصير الخيار على تزويد الجسم بمزيج مذهل من المعادن والفيتامينات والتي تساعد بدورها على تقوية جهاز المناعة وزيادة إنتاج كريات الدم البيضاء وبالتالي تحسين قدرة هذا الجهاز على مكافحة الأمراض، خاصة الأمراض الموسمية مثل الانفلونزا.

6- لصحة العيون

يعتقد الخبراء أن عصير الخيار هو من أفضل العصائر الطبيعية لحماية العيون وتحسين النظر بشكل ملحوظ.

كما أن محتواه من الفيتامينات عامة وفيتامين أ بشكل خاص يجعله عاملاً مساعداً في الحماية من مشاكل العيون التي قد تطرأ مع التقدم في السن، مثل إعتام عدسة العين.

7- تنبيت الشعر

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يعتبر عصير الخيار عصيراً مذهلاً في فوائده للشعر، إذ إنه يحتوي على مواد خاصة تساعد على منع تساقط الشعر وتعزيز إنبات ونمو الشعر بشكل صحي.

8- ترطيب وتبريد الجسم

يتكون ما نسبته 95% من ثمرة الخيار من ماء ممزوج بمادتين تساعدان بشكل كبير على منع حصول احتباس للسوائل في الجسم، لذا فإن عصير الخيار يساعد الجسم على التخلص من السموم والحفاظ على رطوبته ومنع الجفاف.

9- فوائد أخرى

كما أن لعصير الخيار العديد من الفوائد الهامة الأخرى للجسم والصحة، ومنها:

خسارة الوزن الزائد.

تحسين الهضم وعلاج الإمساك.

مكافحة مرض السرطان.

تقوية الجهاز العصبي.

تحسين مستويات الطاقة في الجسم.

علاج الأرق وتحسين النوم.

طريقة تحضير عصير الخيار

هناك عدة طرق من الممكن اتباعها لتحضير عصير الخيار اللذيذ والمغذي، ومنها الطريقة التي سوف نفصل خطواتها فيما يلي:

قم بتقطيع 3 خيارات متوسطة الحجم (مقشورة أو غير مقشورة) وضعها في الخلاط الكهربائي وقم بتشغيل الخلاط.

ثم قم بتصفية العصير عبر قطعة قماش راشحة واضغط بالملعقة لتصفية عصير الخيار من أي ألياف وأجزاء سميكة متبقية.

بعد ذلك أضف القليل من الليمون (حسب الرغبة) إلى عصير الخيار المصفى، ثم ضعه في الثلاجة للشرب في أي وقت تشاء.

مخاطر ومحاذير

مع أن عصير الخيار يعتبر آمناً جداً نسبياً، خاصة عند تناول 1-2 كوب منه يومياً فقط، إلا أن الأمر لا يخلو من بعض المخاطر في حالات نادرة، نذكر منها:

ظهور رد فعل تحسسي، فكميات كبيرة من الخيار قد تحفز تحسس البعض، وتظهر الأعراض على هيئة تورم وانقطاع في النفس وطفح جلدي.

مشاكل في الكلى، فبسبب احتواء عصير الخيار على مستويات مرتفعة من البوتاسيوم قد لا يلائم البعض.

التعرض لطفيليات وحشرات، ونظراً لأن هذه الطفيليات غالباً ما تصيب القشور، حاول غسل الخيار جيداً قبل استخدامه أو تقشيره بالكامل.

نفخة وغازات، أحد المضاعفات الجانبية لتناول كميات كبيرة من الخيار وعصير الخيار هو الإصابة بالنفخة والغازات ومشاكل في الجهاز الهضمي.