مصممو الأزياء يكشفون أنواع القماش المثالي في المناسبات

تسعى كل فتاة إلى التألُّق وأن تبدي غاية في الشياكة، وللحصول على هذت عليك أن تبحثي عن أساسيات في لوكك مكوناتها التصميم الذي يناسب شكل القوام، القصة العصرية ولكن الراقية في الوقت ذاته، اللون الذي ينسجم مع لون البشرة والشعر، بالإضافة الى القماش المثالي.

أنواع القماش المثالي

فالفستان الراقي، لاسيما في المناسبات الكبيرة وحفلات السجادة الحمراء، يجب أن يبدو انسيابيًا على الجسم، ناعمًا وخفيفًا، والأهم، خاليًا من الطيات او التجاعيد، باعتراف الكثير من مصممي الأزياء ومنسقي إطلالات المشاهير، أفضل الأقمشة لاستعمالها في فساتين المناسبات، هي الشيفون و الكريب. الساتان ليس محبذًا لأنه يتجعّد بسهولة، و الصوف ليس مناسبًا للمساء، و الجرسيه يبدو جميلًا فقط في فساتين النهار الكاجوال، أما الدانتيل فهو مثالي للسيدة الرومانسية الرقيقة.

نجمات بفساتين ساتان

وتنقسم الآراء حيال قماش الساتان في العادة. فهو بحد ذاته قماش أنيق وراق و يرمز إلى الترف و الفخامة. لذلك نرى العديد من الدور تقدمه في تصاميمها الفاخرة للهوت كوتور. فهذه التصاميم تبدو حتمًا رائعة على العارضات أو على أجسام لنجمات المثالية عندما يتألقن بها في الحفلات الكبيرة. لكن ماذا عنكِ أنتِ؟ هل سبق أن جربّت فستان الساتان؟

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في الحقيقة، هناك قسم كبير من منسقي الإطلالات والمصممين الذي لا يوافقون على تقديم الساتان للسيدة العادية، لهذه الأسباب:

- هذا القماش يلتصق بالجسم، وبالتالي يظهر التضاريس غير المرغوب بها بشكل واضح للغاية.

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- إنه في رأس قائمة الأقمشة التي ينبغي على السيدة الممتلئة الابتعاد عنها لأنه يجعلها تبدو أكثر وزنًا وأكبر حجمًا.

- بعض انواع الساتان تتجعّد بسرعة ويصعب السيطرة عليها بمظهر أنيق وراق.

- ألوان الساتان عادةً ما تكون زاهية، فإذا كنتِ تميلين إلى الألوان الداكنة، لن تستمعي أبدا بارتداء فستان الساتان، لأن الدرجات الفاتحة تجعل جسمك يبدو ممتلئًا خصوصًا أن هذا القماش بطبعه خفيف.

- بنطلون الساتان ليس خيارًا في مكانه أيضًا، خصوصًا إن كنت ذات وزن زائد عن الأوراك والبطن، بالإضافة الى أن ستشعرين وكأنك تنزلقين عن مقعدك.

- تنورة الساتان ستجعلك تبدين منتفخة كثيرًا، ما يعني أنك ستبدين فيها سمينة.

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