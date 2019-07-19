طريقة عمل سمك قاروص بالمستردة

سمك القاروص من الأكلات المميزة ويمكن تحضيره بأكثر من طريقة، ويقدم لك موقع "هن" طريقة جديدة لتحصيره باستخدام المستردة، ويقدم مع الأرز، والسلطة، والشوربة. المكونات سمك قاروص مستردة عصير ليمون كمون ملح وفلفل اسود زيت زيتون Advertisements طماطم شرائح ليمون طريقة التحضير يخلط زيت الزيتون والمستردة، والليمون، والكمون واللح والفلفل. يتبل السمك بالخلطة السابقة. يوضع أسفل وفوق السمكة شرائح الطماطم والليمون. تدخل الفرن، حتى تنضج، وتقدم. ​

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