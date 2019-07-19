"بوشرون" الفرنسية تحتفي بفن العمارة الباريسي بتشكيلة جديدة من المجوهرات الراقية

لطالما كانت باريس جزءًا مهمًا من جوهر دار المجوهرات الشهيرة "بوشرون" Boucheron، إذ تعد مدينة الأنوار موطنًا لمتجرها الشهير 26 Place Vendome منذ عام 1893، وباعتبارها من أقدم دور المجوهرات الفاخرة في العالم، استطاعت أن تكتسب شهرة واسعة، فأصبحت الخيار المفضل لدى أفراد الطبقة المخملية وعشاق الرقي والفخامة بفضل قطع مجوهراتها المذهلة، التي سلطت الضوء على براعتها وحرفيتها المتقنة.

وتكريمًا لجذورها الباريسية، أصدرت دار المجوهرات الفرنسية تشكيلتها الجديدة من المجوهرات الراقية التي تحمل عنوان "Paris, vu du 26"، والتي تحتفي خلالها بفن العمارة الباريسي، إذ تمت الإشارة إلى الأعمدة المغطاة بالأقنثة الموجودة في العديد من المباني الباريسية بالخرز الملون، وتم تشكيل الخيول المنحوتة في سقف أوبرا غارنييه في خاتم وسوار من الكريستال الصخري والذهب الأصفر والألماس، ويظهر القصر الكبير في قلادة طويلة وأقراط متدلية مصنوعة من الزجاج المنفوخ والخرز الزمرد والتيتانيوم والذهب الأبيض والألماس.

أما قلادة بوان دانتيروجاسيون Point d’Interrogation الأيقونية للدار، فتمت إعادة تصميمها وأصبحت مغطاة بأوراق الأقنية تقديرًا لمصدري الإلهام؛ الهندسة المعمارية الباريسية والطبيعة، وأتت مرصعة بالألماس ومصنوعة من الذهب الأبيض.

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هذه المجموعة الجديدة تربط أكثر من أي وقت مضى إرث الصائغ الشهير فريدريك بوشرون بتاريخ باريس وتاريخ ميدان بلاس فندوم، وتبرز بشكل قوي الحرفية العالية الممزوجة مع اللمسات الأنثوية و التفاصيل المتقنة التي كانت ولا تزال السر وراء نجاح الدار الفرنسية.

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