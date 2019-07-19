إطلالات بريانكا شوبرا مع أجمل الفساتين لمناسبة عيد ميلادها

تظهر الجميلة بريانكا شوبرا Priyanka Chopra عام بعد عام بأجمل صيحات الفساتين الفاخرة والكاجوال، خصوصًا مع اختيار الموديلات المواكبة لأجمل صيحات الموضة؛ فلا بد من مواكبة أجدد التصاميم العصرية التي تبرز بألوان كلاسيكية وملونة.

وسنطلعك اليوم لمناسبة عيد ميلاد الجميلة بريانكا شوبرا Priyanka Chopra، على أجمل فساتين السهرة والصيحات الساحرة التي اختارتها هذا العام.

فساتين سهرة ملونة

تزداد اختيارات الجميلة بريانكا شوبرا Priyanka Chopra للفساتين الكاجوال والملونة خصوصًا تلك التي تأتي ضيقة؛ وهذا ما شاهدناه من خلال تنوعها في اختيار فساتين سهرة قصيرة مثل التصميم المرجاني الذي تألقت به بأسلوب الكاب من دارAlex Perry .

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واللافت أن بريانكا شوبرا Priyanka Chopra أكثرت هذا العام من اختيار الفساتين الجريئة التي تأتي صيفية ومطبّعة بالورود على خطى دار‏ ‏Prabal Gurung. كما تألقت بفستان أحمر ساحر مع تفاصيل التول والكشكش من دار ‏Tom Ford.

فساتين سهرة راقية

واللافت أن بريانكا شوبرا Priyanka Chopra تحرص في العديد من إطلالاتها على انتقاء الصيحات الفاخرة والألوان الراقية؛ وهذا ما لفتنا حين اختارت في حفل ‏Vanity Fair Oscar Party‏ هذا العام، فستان أسود فاخر ‏من توقيع دار ‏Elie Saab. كما أعجبنا الفستان الأسود البراق الذي ارتدته بقصة الأكتاف المكشوفة من‏Roberto ‎Cavalli ‎. ويليق بالجميلة بريانكا شوبرا Priyanka Chopra اللون الأبيض خصوصًا مع الفستان المستقيم بالشراريب الذي اختارته‏‏ من دار ‏David Koma.

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