دار الإفتاء عن "تحديد نوع الجنين": يجوز ولم يقل أحد بحرمته

نشرت الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسسبوك"، مقطع فيديو أجابت فيه عن رأي الدين في تحديد نوع الجنين.

وقال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الافتاء، إن تحديد نوع الجنين عملية احتمالية، مشيرا إلى أن الأطباء يكثرون من أدوية معينة لتحديده.

وأكد أن الأمر في يد الله لا أكثر، وهو جائز من معتمد الفتوى بدار الإفتاء، ولم يقل أحد بحرمانيته.

​