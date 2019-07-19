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الصداع النصفي والصداع الوعائي لديهم أعراض فريدة، وأعراض الصداع الوعائي يمكن أن تستمر لعدة ساعات أو حتى أيام في المرة الواحدة. وقد تواجه الصداع الوعائي بانتظام أو بشكل غير منتظم.
أعراض الصداع الوعائي، بحسب موقع "هيلث لاين".
التكرار
يحدث الصداع العنقودي أو الوعائي بشكل متكرر، في كثير من الأحيان في نفس الوقت من اليوم أو عدة مرات في اليوم. يمكن أن يستمر هذا النمط لعدة أسابيع أو أشهر.
الاستمرارية
يمكن أن يستمر الصداع من 15 دقيقة إلى 3 ساعات، ويصاب به المريض في أي وقت من اليوم.
ألم
يشعر المصاب بالصداع الوعائي بطعن وألم حاد على جانب واحد من الرأس أو خلف العينين.
العين
يشعر المصاب بتهيج شديد في العين، وألم.
الأنف
يصل الصداع إلى الأنف كذلك.
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