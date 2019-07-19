أغرب قضايا الخلع في أسبوع.. "عايزني أبارك لأخته وبيضربني بالساطور"

قضايا الخلع والطلاق لم تقتصر أسبابها، خلال الفترة الأخيرة، على الضرب والإهانة فقط، بل امتدت لتشمل أسباب أخرى غريبة وغير متوقعة تتسبب في إنهاء الحياة الزوجية، منها قرار زوجة بإقامة دعوى خلع لرفضها طلب زوجها في المباركة لشقيقته على زواجها,

"هُن" يرصد أبرز قضايا الخلعن خلال أسبوع:

منال تطلب الخلع: عاوزني أبارك لأخته رغم أنها معزتنيش في خالتي

زواج عن حب جمعهما خلال فترة الدراسة انتهى بطلب الزوجة "منال م."، 27 عامًا، الخلع بعد عامين من الزواج لضعف شخصية الزوج، إذ اتهمته بالسلبية تجاه مشاكلهما.

خلافات عديدة بين الزوجين بسبب ما وصفته الزوجة بالسلبية، موافقته دائمًا على طلبات أهله، مشادة بين الزوجين بسبب رفض الزوجة زيارة الأهل بسبب الخلافات: "كان عايز يجبرني أروح لأهله وأبارك لأخته اللي لسى مخلفة، رغم إني ولدت وهي مجاتش لي ولا عزتني في وفاة خالتي الله يرحمها، اللي هما عارفين إنها زي والدتي".

بعد 4 شهور من زواج "هدير" تطلب الخلع: "رجع لأم عياله"

قررت "هدير ع."، 29 عامًا، إقامة دعوى خلع حملت رقم 905/2019، ضد زوجها "عادل أ."، صاحب معرض سيارات، لاستحالة العشرة بينهما.

ارتباط تقليدي جمع الزوجين، كان التعارف عن طريق صديقتها، وتم الزواج سريعا بعد حوالي شهرين على التعارف رغم علمها بأنه طلق والدة أولاده.

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خلافات بين الزوجين بسبب الزوجة الأولى والأطفال، عقب مرور الأسبوع الأول على الزواج، وبعد 4 أشهر علمت الزوجة بعودته مجددا إلى زوجته الأولى أم أولاده.

هدير تطلب "الخلع": "رجع لأم عياله في السر بعد 4 شهور من فرحنا"

عزة تطلب الخلع: بيجري ورايا بالساطور

بعد أقل من عام على الزواج، أقامت "عزة م."، 29 عامًا، دعوى خلع حملت رقم 1820/2019، ضد زوجها "أسعد ع." 33 عامًا، لاستحالة العشرة بينهما، بسبب ضربه المستمر لها بأدوات حادة.

عزة تطلب الخلع: "بلطجي وبيجري ورايا بالساطور في الشارع"

مشادات عديدة وقعت بين الزوجين وانتقلت للأسرة، بعد فترة قصيرة من زواجهما توضح عزة شكواها المستمرة من ضرب زوجها وما جعلها تقرر الخلع منه، "سرقة أشقائه للذهب وأدوات المطبخ عند عودتها إلى المنزل، بعد محاولات الزوج للتصالح معي لذلك وجدت الخلع هو الحل".

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