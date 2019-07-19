تألقي بالأفرول الحرير.. نجم موضة الصيف

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

يمثل الأفرول الحرير نجم الموضة النسائية في صيف 2019؛ حيث تألقت به عارضات أزياء الماركات العالمية مثل Temperley London وSaint Laurent وH & M وValentino وEtro.

وأوضحت مستشارة المظهرة الألمانية ريتشي كاركوفسكي، أن الأفرول الحرير يتألق بمظهر أنيق وفخم ينطق بالرقة والأنوثة من ناحية، ويتسم بطابع عملي ومريح من ناحية أخرى.

وأضافت كاركوفسكي، أن الأفرول يمتاز أيضا بتنوع إمكانيات التنسيق؛ حيث يمكن الحصول على إطلالة فخمة تناسب الحفلات من خلال تنسيقه مع حذاء ذي كعب عال وحقيبة كلاتش.

ويمكن أيضا الحصول على إطلالة كاجوال تناسب الحياة اليومية من خلال تنسيقه مع صندل أو حذاء رياضي أو شبشب أنيق.